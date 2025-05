Rwanda a Washington rokujú o dohode o prijímaní migrantov z USA

Kigali 5. mája (TASR) - Rwanda a Spojené štáty sú v počiatočnom štádiu rokovaní o prijatí migrantov z USA, uviedol rwandský minister zahraničných vecí Olivier Nduhungirehe. Rwanda už v minulosti uzavrela podobnú dohodu o prijímaní deportovaných migrantov s Britániou, ktorú minulý rok zrušili. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



„Tieto správy sú pravdivé, rokujeme s vládou Spojených štátov amerických,“ povedal Nduhungirehe v nedeľu pre štátnu televíziu. Zdôraznil však, že rozhovory „ešte nie sú definitívne, aby určili, akým smerom sa to bude uberať“. Vzhľadom na dohodu so Spojeným kráľovstvom vyhlásil, že takáto dohoda „pre nás nie je ničím novým“.



„Povedal by som, že rokovania sú v počiatočnom štádiu, ale naďalej hovoríme o tomto probléme migrantov,“ dodal minister bez ďalších podrobnosti. Na žiadosť o vyjadrenie pre AFP uviedol, že ho poskytne po ukončení rokovaní.



Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa presadzuje protiimigračnú politiku a viacerými opatreniami sa snaží prinútiť prisťahovalcov, aby USA opustili. Jednou z ciest sú dohody o ich posielaní do tretích krajín. Washington takúto dohodu už uzavrel so Salvádorom, kam deportoval niekoľko desiatok Venezuelčanov.