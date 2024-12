Rwanda a WHO vyhlásili koniec epidémie marburského vírusu v krajine

Kigali 20. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a rwandská vláda v piatok vyhlásili, že epidémia marburského vírusu sa v krajine oficiálne skončila. V posledných 42 dňoch podľa nich nepribudli žiadne nové prípady ochorenia. Zároveň ale varovali pred pretrvávajúcimi rizikami a vyzvali ľudí na opatrnosť. TASR o tom píše podľa správ agentúry AP a stanice Euronews.



"Ďakujeme rwandskej vláde, jej vedeniu a všetkým obyvateľom krajiny za silnú podporu, vďaka ktorej sme dosiahli tento úspech, ale boj pokračuje," povedal predstaviteľ WHO v Rwande Brian Chirombo.



Dodal, že podľa organizácie epidémia nie je úplne zažehnaná a stále existuje riziko jej šírenia. Predpokladá sa, že marburský vírus pochádza z konkrétnej skupiny netopierov - kalone - a medzi ľuďmi sa šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného alebo s povrchmi, ako sú kontaminované posteľné obliečky, informovala AP.



"Pokračujeme v budovaní nových stratégií a nových zdravotníckych tímov a nasadzujeme moderné technológie na sledovanie pohybu týchto netopierov. Chceme pochopiť ich správanie a monitorovať ich bez toho, aby s nimi ktokoľvek prichádzal do styku," vysvetlil rwandský minister zdravotníctva Sabin Nsanzimana.



Posledného pacienta infikovaného marburským vírusom prepustili v krajine 8. novembra a žiadne nové prípady miestne úrady nenahlásili od konca októbra.



Marburský vírus v Rwande prvýkrát potvrdili 27. septembra a v októbri začala krajina s experimentálnym očkovaním, keďže oficiálna vakcína neexistuje, informuje AP. Smrtnosť tejto vysoko infekčnej horúčky, podobnej vírusu eboly, dosahuje až 88 percent. Často ju sprevádza krvácanie a zlyhanie orgánov.



Podľa rwandského ministra zdravotníctva v krajine zaznamenali 66 nakazených pacientov, z ktorých 15 zomrelo. WHO uviedla, že väčšina infikovaných boli zdravotníci starajúci sa o prvých nakazených.



V minulosti tento vírus postihol viaceré africké krajiny. Prvýkrát ho identifikovali v roku 1967.