Rwanda bude prijímať azylantov z Británie

Kigali 14. apríla (TASR) - Rwanda podpísala s Britániou dohodu, na základe ktorej bude prijímať migrantov žiadajúcich o azyl v Spojenom kráľovstve. Dostane za to od Londýna príspevok v hodnote 144 miliónov eur. Vo štvrtok to oznámil minister zahraničných vecí Rwandy Vincent Biruta počas stretnutia s britskou ministerkou vnútra Priti Patelovou. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Rwanda víta partnerstvo so Spojeným kráľovstvom týkajúce sa prijímania žiadateľov o azyl a migrantov, vďaka ktorému dostanú možnosť legálneho pobytu (v Rwande)," uviedol vo vyhlásení Biruta. Rwanda má finančný príspevok od Británie využiť na integráciu migrantov do spoločnosti.



Vyhlásenie o dohode medzi Britániou a Rwandou prišlo iba niekoľko hodín pred plánovaným príhovorom britského premiéra Borisa Johnsona, v ktorom má predstaviť plány na boj proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv.



Britský minister pre záležitosti Walesu Simon Hart pre britskú stanicu Sky News uviedol, že táto dohoda sa bude týkať najmä ekonomických migrantov, avšak nie žien a detí.



Johnson v predvolebnej kampani sľuboval obmedzenie nelegálnej migrácie. Počas jeho funkčného obdobia však prišiel nezákonne do Británie rekordný počet migrantov. Podobnú dohodu ako s Rwandou navrhovalo Spojené kráľovstvo aj Ghane, tá to však v januári odmietla.