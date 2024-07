Rwanda: Dohoda s Britániou o migrantoch nestanovuje vrátenie peňazí

Kigali 9. júla (TASR) - Rwandská vláda v utorok uviedla, že jej kontroverzná dohoda o prijatí migrantov uzavretá so Spojeným kráľovstvom nestanovuje vrátenie finančných prostriedkov po tom, čo nová britská vláda tento program zrušila, píše TASR.



Ako informovala agentúra AFP, od apríla 2022, keď vtedajší britský premiér Boris Johnson prvýkrát zverejnil tento plán, Londýn už vláde v Kigali zaplatil 240 miliónov libier (280 miliónov eur).



Následne však došlo k mnohým právnym sporom, pričom Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v novembri minulého roka rozhodol, že podľa medzinárodného práva je takéto konanie nezákonné.



Nový britský labouristický premiér Keir Starmer minulú sobotu oznámil, že plán na deportáciu žiadateľov o azyl do východoafrickej Rwandy, ktorý vypracovala zosadená konzervatívna vláda, je "mŕtvy a pochovaný".



Zástupca hovorcu rwandskej vlády Alain Mukuralinda v utorok pre rwandskú televíziu v reakcii na to vyhlásil, že v medzivládnej dohode nebolo stanovené, že by Rwanda mala Británii vrátiť už vyplatené finančné prostriedky. "Vrátenie peňazí nikdy nebolo súčasťou dohody," zdôraznil.



Prisťahovalectvo je výraznou politickou témou, odkedy Británia v roku 2020 opustila Európsku úniu, a to najmä na základe sľubu daného voličom, že Londýn "prevezme kontrolu" nad britskými hranicami.



Rwanda, ktorá má 13 miliónov ľudí, sa vyhlasuje za jednu z najstabilnejších krajín na africkom kontinente a žne chválu za svoju modernú infraštruktúru. Skupiny na ochranu ľudských práv však obviňujú dlhoročného prezidenta Rwandy Paula Kagameho, že vládne v atmosfére strachu a potláča disent i slobodu prejavu.