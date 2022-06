Rwanda je odhodlaná prijímať z Británie neúspešných žiadateľov o azyl

Kigali 15. júna (TASR) - Rwandská vláda je stále odhodlaná prijímať na základe kontroverznej dohody neúspešných žiadateľov o azyl z Británie aj po tom, čo bol prvý deportačný let z Londýna do Rwandy zrušený. Vyhlásila to v stredu hovorkyňa rwandskej vlády Yolande Makolová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Tento vývoj (situácie) nás neodradil. Rwanda je stále plne odhodlaná pracovať na tom, aby toto partnerstvo fungovalo," uviedla Makolová pre AFP.



"Súčasná situácia, v rámci ktorej ľudia (migranti) podstupujú nebezpečnú cestu (do Británie), nemôže pretrvávať, pretože mnohým spôsobuje utrpenie... Rwanda je stále pripravená prijať migrantov, keď prídu, a ponúknuť im v našej krajine bezpečie a šancu," dodala hovorkyňa.



Prvý deportačný let s neúspešnými migrantmi z Británie sa mal uskutočniť v utorok večer. Británia ho však na poslednú chvíľu zrušila po tom, čo do situácie zasiahol Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), ktorý tesne pred odletom rozhodol, že najmenej jeden z migrantov nemôže byť momentálne z Británie deportovaný.



Británia podpísala v apríli dohodu s Rwandou, na základe ktorej má táto africká krajina prijímať späť neúspešných žiadateľov o azyl v Spojenom kráľovstve. Rwanda za to od Londýna dostala príspevok dosahujúci v prepočte zhruba 144 miliónov eur plus ďalšie platby v závislosti od počtu deportovaných. Zámerom dohody je odradiť migrantov, aby nepodnikali riskantnú plavbu do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv.



ESĽP v rozsudku týkajúcom sa prípadu jedného z neúspešných azylantov, ktorých mali deportovať, uviedol, že tento Iračan by mal zostať v Británii minimálne dovtedy, kým tamojšia justícia definitívne nerozhodne o zákonitosti takejto deportačnej praktiky, čo sa očakáva v júli.