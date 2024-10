Rwanda môže začať s klinickými testami vakcín proti vírusu marburg

Kigali 3. októbra (TASR) - Rwanda je pripravená spustiť klinické skúšky vakcín a liekov proti vírusu marburg. Vo štvrtok to uviedol námestník rwandského ministra zdravotníctva Yvan Butera. Infekčné ochorenie v krajine prvýkrát potvrdili koncom septembra. Doteraz sa nakazilo 36 ľudí, z nich 11 zomrelo. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters a webstránky časopisu Nature.



Pacienti, ktorí v súčasnosti podstupujú liečbu, sa nachádza v izoláciia väčšinu z nich tvorí zdravotnícky personál. Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach sa preto sprísnili preventívne opatrenia a hľadá sa zdroj nákazy.



Marburg patrí do rovnakej skupiny vírusov ako známejšia ebola, ktorá v minulosti spôsobila v Afrike lokálne epidémie. Prirodzene ho šíria kalone (druh netopierov), ich samotné vírus neohrozuje. Môžu ho však preniesť na primáty vrátane ľudí. Následne môže nastať prenos z človeka na človeka cez kontakt s krvou alebo inými telesnými tekutinami. Ide o mimoriadne nebezpečný patogén, ktorý spôsobuje nebezpečnú krvácavú horúčku až smrť.



Časopis Nature pripomína, že v súčasnosti je v rôznych štádiách vývoja niekoľko vakcín proti marburgu. Najväčší potenciál má látka, ktorú vyvíja Sabinov očkovací inštitút v americkom Washingtone. Ich vakcína využíva modifikovaný šimpanzí adenovírus, ktorý odovzdá inštrukcie bunkám na vytvorenie bielkoviny marburského vírusu.



Do testovania sa zapojilo 40 ľudí z USA. Výsledok ukázal, že vakcína je bezpečná a u väčšiny ľudí vyvoláva imunitnú odpoveď proti vírusu. Rozsiahlejšie testovanie vakcíny v súčasnosti prebieha v Ugande a Keni. Hovorkyňa Sabinovho inštitútu potvrdila, že spolupracujú aj s rwandskou vládou. Neuviedla však koľko dávok vakcíny majú v súčasnosti k dispozícii.



Nature pripomína, že v Rwande sa s najväčšou pravdepodobnosťou aplikuje stratégia známa ako "kruhové očkovanie". Tento prístup sa osvedčil počas epidémie eboly v africkom štáte Guinea v rokoch 2014 až 2016. Vyhľadávajú sa blízke kontakty nakazených, ktorým sa následne podá testovacia očkovacia látka.