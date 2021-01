Rwanda obmedzuje pohyb v dôsledku nárastu počtu infikovaných

Kigali 5. januára (TASR) - Rwanda v snahe spomaliť šíriacu sa druhú vlnu nákazy koronavírusom sprísnila od utorka protipandemické opatrenia. Vláda ich zverejnila v pondelok večer a platiť majú nasledujúcich 15 dní.



Všetka verejná a súkromná doprava do Kigali aj z neho i medzi jednotlivými okresmi v krajine je zakázaná. Platí zákaz vychádzania od 20.00 h do 4.00 h, podnikatelia sú povinní uzatvoriť svoje prevádzky najneskôr o 18.00 h. Cestovať možno iba zo zdravotných dôvodov a kvôli zabezpečeniu základných potrieb. Vo vozidlách prevážajúcich tovar sa nesmú nachádzať viac ako dve osoby.



Domáci a zahraniční turisti sa musia pri cestovaní v rámci krajiny preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Od zahraničných turistov sa pri vstupe do krajiny už teraz vyžaduje potvrdenie o negatívnom teste, okrem neho však budú musieť po príchode absolvovať ďalší test. Po ňom majú nastúpiť do 24-hodinovej karantény a následne dostanú výsledok testu.



Rwanda, ktorá ako jedna z prvých afrických krajín zaviedla prísny lockdown, doteraz zaznamenala 105 úmrtí na COVID-19, z toho polovicu v decembri. Miera pozitivity testov v Rwande stúpla z 0,5 percenta na začiatku novembra na terajších 7,6 percenta. V pondelok zaznamenali 172 prípadov infekcie, celkovo od začiatku epidémie 8848. Za pondelok krajina hlásila štyri nové úmrtia, dovedna ich je 105.



Od začiatku decembra sú v krajine zakázané všetky spoločenské udalosti vrátane svadobných obradov, recepcií či konferencií. Bary a nočné kluby sú zatvorené od marca 2020. Rwandská vláda oslovila dvoch výrobcov vakcín - britsko-švédsku farmaceutickú spoločnosť AstraZeneca a americkú biotechnologickú firmu Moderna - v snahe nakúpiť očkovacie látky pre najzraniteľnejšie skupiny.



Polícia zadržala počas posledných dvoch týždňov minulého roka až 57.000 ľudí a zaistila takmer tisíc áut pre porušenie zákazu vychádzania.