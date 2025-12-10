< sekcia Zahraničie
Rwanda obvinila Kongo a Burundi z porušovania prímeria
Vláda v Burundi vníma dobytie Uviry povstalcami ako existenčnú hrozbu, keďže leží na opačnej strane jazera Tanganika oproti mestu Bujumbura, ktorá je hospodárskou metropolou Burundi.
Autor TASR
Kigali 10. decembra (TASR) - Rwanda v stredu obvinila Konžskú demokratickú republiku (KDR) a Burundi z úmyselného porušenia prímeria na východe KDR. Prezidenti KDR a Rwandy pritom iba vo štvrtok podpísali v USA mierovú dohodu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Povstalci z Hnutia 23. marca (M23) v utorok večer vstúpili do strategického konžského mesta Uvira pri hraniciach s Burundi. M23 je podporované Rwandou a teraz sa priblížilo k ovládnutiu posledného významného sídla v regióne Južné Kivu, ktoré nekontroluje.
Podľa zdrojov AFP tisíce civilistov a desiatky konžských vojakov utiekli cez hranice do Burundi, ktoré vyslalo svoje sily v bojoch proti M23 na území KDR.
Vo vyhlásení na sociálnej sieti X rwandské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že porušenie prímeria „nemožno pripisovať Rwande“ a že „konžská a burundská armáda systematicky bombardovali civilné dediny v blízkosti rwandských hraníc pomocou stíhacích lietadiel a útočných dronov“. M23 bola preto podľa rwandského ministerstva nútená reagovať. „Tieto úmyselné porušenia nedávno dojednaných dohôd považujeme za vážne prekážky pre mier,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Obnovené boje podkopali mierovú dohodu sprostredkovanú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorú podpísali 4. decembra v USA prezidenti KDR a Rwandy Félix Tshisekedi a Paul Kagame. Trump opakovane tvrdil, že konflikt medzi Rwandou a KDR je jedným z ôsmich, ktoré ukončil od svojho návratu k moci v januári tohto roka.
