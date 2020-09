Rwandská polícia obvinila hrdinu filmu Hotel Rwanda z terorizmu

Kigali 3. septembra (TASR) – Námestník amerického ministra zahraničných vecí pre africké záležitosti Tibor Nagy žiada spravodlivý proces pre kritika rwandskej vlády Paula Rusesabaginu, ktorého po rokoch v exile zatkli za záhadných okolností v rodnej vlasti. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Rusesabagina počas rwandskej genocídy v roku 1994 ukrýval vo svojom hoteli viac ako 1200 prenasledovaných Hutuov a Tutsiov. Jeho príbeh bol predlohou pre hollywoodsky film Hotel Rwanda. Tento týždeň bol v hlavnom meste Kigali obvinený z terorizmu a iných zločinov.



Rusesabaginova rodina neverí, že by sa bol do Rwandy, kde ho čakalo isté trestné stíhanie, vrátil dobrovoľne. „Sme presvedčení, že ho do Rwandy uniesli štátne orgány," uviedol v stredu hovorca rodiny. Dodal, že ho režim zadržiava na základe krivého obvinenia.



Rwandskí vyšetrovatelia tvrdia, že zadržanie dosiahli prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, odmietli však uviesť podrobnosti.



Rusesabaginu naposledy počula jeho rodina telefonicky z Dubaja. V Spojených arabských emirátoch však popreli akúkoľvek účasť na jeho zatknutí, píše na svojej webovej stránke televízia CNN.



Rusesabaginu po genocíde, pri ktorej zahynulo najmenej 800 000 Rwanďanov, svetové média a predstavitelia štátov označovali za hrdinu. Rwandská vládna strana však začala v rokoch po konflikte spochybňovať jeho motívy a charakter. V roku 1996 sa presťahoval do Belgicka, kde bol naďalej hlasným kritikom prezidenta Paula Kagameho.



Kagame v roku 1994 viedol vojenské jednotky, ktoré z Rwandy vyhnali genocídny režim. Odvtedy však, ako tvrdia jeho kritici, vládne v krajine ako autokrat a prenasleduje svojich politických oponentov.