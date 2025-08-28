< sekcia Zahraničie
Rwanda prijala prvých migrantov v rámci dohody o deportáciách s USA
Tri osoby deportované z USA vyjadrili záujem o návrat do domovskej krajiny, zatiaľ čo zvyšné štyri si želajú zostať v Rwande a vybudovať si tam nový život.
Autor TASR
Nairobi 28. augusta (TASR) - Rwanda prijala prvých sedem migrantov v rámci dohody s USA zameranej na deportácie osôb z tretích krajín, ktorú uzavreli začiatkom augusta. Informovala o tom vo štvrtok rwandská vláda, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Skupina preverených migrantov prišla do Rwandy v polovici augusta, uviedla hovorkyňa vlády. Tri osoby deportované z USA podľa neho vyjadrili záujem o návrat do domovskej krajiny, zatiaľ čo zvyšné štyri si želajú zostať v Rwande a vybudovať si tam nový život. Úrady neposkytli žiadne informácie o ich národnosti.
Rwanda 5. augusta oznámila, že prijme až 250 migrantov z USA a že bude mať „možnosť schváliť každého jednotlivca navrhnutého na presídlenie“. Prví z nich sú „ubytovaní medzinárodnou organizáciou, ktorú navštevuje Medzinárodná organizácia pre migráciu a rwandské sociálne služby“, dodal hovorkyňa.
Kigali podľa jej predošlých vyjadrení súhlasilo s novým programom s Washingtonom, pretože „takmer každá rwandská rodina zažila ťažkosti spojené s vysídlením“. Tým, ktorí prídu do Rwandy, bude poskytnuté školenie, zdravotná starostlivosť a ubytovanie.
Spojené štáty sa snažia uzavrieť viacero dohôd s africkými krajinami o prijatí deportovaných osôb, ktoré podľa prezident Donalda Trumpa vstúpili do USA nelegálne. Takto poslali už 13 migrantov do Južného Sudánu a Svazijska. Okrem toho deportovali aj stovky Venezuelčanov či ďalších cudzincov z Kostariky, Salvádoru a Panamy.
Trumpova administratíva označila ôsmich mužov deportovaných do Južného Sudánu a piatich do Svazijska za nebezpečných zločincov, ktorí boli v USA odsúdení za trestné činy. Obe krajiny odmietli poskytnúť podrobnosti o svojich dohodách s USA.
Rwanda s približne 15 miliónmi obyvateľov, ktorá sa považuje za jednu z najstabilnejších krajín v Afrike, uzavrela v roku 2022 dohodu o prijímaní migrantov aj s Britániou. Ľudskoprávne skupiny a ďalšie subjekty dohodu kritizovali ako neetickú a neuskutočniteľnú. Britský Najvyšší súd v roku 2023 rozhodol, že bola nezákonná. Napokon sa zrušila po minuloročnej zmene vlády.
Vláda rwandského prezidenta Paula Kagameho je podľa AFP často obviňovaná z rozsiahleho porušovania ľudských práv, potláčania politickej opozície a slobody tlače.
