Rwanda spustila očkovanie proti vírusu marburg

Kigali 6. októbra (TASR) - Rwanda v nedeľu začala s očkovaním proti vírusu marburg po tom, čo dostala približne 700 dávok skúšobnej vakcíny. Infekčné ochorenie v krajine prvýkrát potvrdili koncom septembra. Dosiaľ sa nakazilo 41 ľudí, pričom 12 ľudí ochoreniu podľahlo. Väčšina z nich boli zdravotníci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Úmrtnosť pri tejto vysoko infekčnej hemoragickej horúčke dosahuje až 88 percent. Častými prejavmi sú krvácanie a zlyhanie orgánov.



Podľa ministra zdravotníctva Sabina Nsanzimana budú zaočkovaní tí, ktorí sú "najviac ohrození týmto ochorením, vrátane lekárov a ďalších osôb, ktoré prišli do kontaktu s pacientom s marburskou chorobou". Dodal, že majú v pláne objednať viac dávok vakcín.



Experimentálna vakcína vyvíjaná Sabinovým očkovacím inštitútom vo Washingtone je v súčasnosti v druhom štádiu testovania. Rozsiahlejšie testovanie vakcíny v súčasnosti prebieha v Ugande a Keni.



V súvislosti so šírením ochorenia v krajine v nedeľu zaviedli aj opatrenia týkajúce sa cestovania. Na miestach odletu budú kontroly teploty, dotazníky pre cestujúcich, dezinfekcie rúk.



Vírus Marburg patrí do čeľade filovírusov, ktorej súčasťou je aj vírus Ebola. Marburg sa šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného.



V súčasnosti neexistuje žiadna oficiálne schválená vakcína ani antivírusová liečba. Hodnotia sa však možné spôsoby liečby, píše AFP.



Rwanda vylúčila zavedenie lockdownu v rámci boja s týmto vírusom. Namiesto toho vyzvala ľudí, aby sa vyhýbali telesnému kontaktu.