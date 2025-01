Rwandou podporovaní povstalci M23 obsadili kľúčové mesto v Kongu

Goma 5. januára (TASR) - Rwandou podporovaní povstalci hnutia M23 v sobotu prevzali kontrolu nad kľúčovým mestom Masisi na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Povstalecké Hnutie 23. marca (M23), ktoré podporuje Rwanda a jej armáda, sa od roku 2021 zmocnilo rozsiahlych oblastí na východe KDR. V dôsledku toho boli vysídlené tisíce ľudí a v krajine vypukla humanitárna kríza.



V decembri minulého roka boli zrušené Angolou sprostredkované mierové rokovania medzi lídrami Rwandy a KDR o ukončení konfliktu vo východnom Kongu. Dôvodom boli nezhody týkajúce sa podmienok navrhovanej mierovej dohody, pripomína AFP.



"So zdesením sme sa dozvedeli o obsadení centra Masisi skupinou M23," uviedol predstaviteľ provincie Severné Kivu, kde sa obsadené mesto nachádza.



Masisi má približne 40.000 obyvateľov a je administratívnym mestom oblasti Masisi bohatej na poľnohospodárstvo, chov dobytka a nerastné suroviny.



Obsadenie Masisi podľa spomínaného predstaviteľa "uvrhlo územie do vážnej humanitárnej krízy...žiadame vládu, aby zvážila holistické opatrenia zamerané na posilnenie logickej a operačnej kapacity konžskej armády".



Povstalci pri prevzatí mesta podľa miestneho obyvateľa uviedli, že "prišli oslobodiť krajinu", píše AFP. Zdroj z prostredia zdravotníctva povedal, že v centre mesta je "zatiaľ pokoj", ale civilisti utiekli do nemocnice, aby sa ukryli pred streľbou. Dodal, že niekoľko civilistov utrpelo zranenia, avšak nezaznamenali žiadne úmrtia.



Východ KDR bohatý na nerastné suroviny už 30 rokov sužujú boje medzi miestnymi a zahraničnými ozbrojenými skupinami, píše AFP.