Rwandou podporovaní povstalci sa stiahli z viacerých oblastí KDR
V pondelok povstalci opustili niekoľko oblastí severne od mesta Uvira v blízkosti hraníc s Burundi.
Autor TASR
Kinshasa 12. mája (TASR) - Rwandou podporovaní povstalci z Hnutia 23. marca (M23) sa stiahli z viacerých kľúčových pozícií v provincii Južné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). V pondelok o tom agentúru Reuters informovali predstavitelia konžskej armády aj povstalcov. Podľa agentúry ido o prvý významný posun na bojisku za uplynulé mesiace, píše TASR.
V pondelok povstalci opustili niekoľko oblastí severne od mesta Uvira v blízkosti hraníc s Burundi. Najdôležitejším mesto, z ktorého odišli je Sange ležiace na významnej dopravnej križovatke asi 30 kilometrov severne od Uviry. Podľa zdroja Reuters sa už niektoré konžské rodiny, ktoré vlani pred násilím ušli do Burundi, začali vracať domov.
K stiahnutiu povstalcov došlo v dôsledku vojenského tlaku zo strany konžskej armády a diplomatického úsiliu Spojených štátov, uviedol pre agentúru Reuters hovorca konžskej armády.
Ide o prvý významný pohyb na fronte odvtedy, čo povstalci v decembri na krátko obsadili mesto Uvira, než sa z neho pod tlakom Spojených štátov stiahli. Povstalci kľúčové oblasti na východe krajiny opustili dva týždne po tom, čo USA uvalili sankcie na bývalého prezidenta KDR Josepha Kabilu pre jeho údajné prepojenie s M23, čo exprezident popiera.
Východná časť KDR, ktorá je bohatá na nerastné suroviny, je už 30 rokov zmietaná nepretržitým násilím zo strany desiatok ozbrojených skupín. Oblasť, ktorá hraničí s Rwandou a Burundi, je terčom skupiny M23 od obnovenia jej aktivít v roku 2021. V tejto oblasti ovládla rozsiahle územia.
Minulý rok KDR a Rwanda, ktorá podporuje povstalcov z M23, podpísali mierovú dohodu zameranú na ukončenie bojov na východe KDR. Americký prezident Donald Trump sa často odvoláva na svoj úspech pri vyjednávaní tejto dohody, avšak jej plnenie podľa AP brzdia početné porušenia prímeria, pre ktoré sa takmer úplne zrútila.
