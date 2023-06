Rwandský podnikateľ Kabuga je nespôsobilý postaviť sa pred súd v Haagu

Haag 7. júna (TASR) — Podnikateľ Félicien Kabuga, ktorý financoval genocídu Tutsiov v africkom štáte Rwanda, je nespôsobilý postaviť sa pred súd. V noci na stredu to uviedli sudcovia Mechanizmu OSN pre medzinárodné tribunály (IRMCT) so sídlom v Haagu, ktorí zároveň vyzvali na "alternatívny" trestný proces, ktorý by neskončil odsúdením. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



IRMCT vyhlásil, že "Félicien Kabuga nie je schopný zúčastniť sa plnohodnotne na súdnom procese a je nepravdepodobné, že by sa v budúcnosti jeho (zdravotný stav) zlepšil". Sudcovia s výnimkou jedného navrhujú nájsť alternatívne riešenie, ktoré "čo najviac zodpovedá súdnemu procesu, avšak bez možnosti odsúdenia".



Deväťdesiatročný Kabuga, ktorého zatkli vo Francúzsku 16. mája 2020, sa postavil pred súd vlani v septembri. Obvinený je z financovania rozhlasovej stanice RTLM, v ktorom vyzýval etnických Hutuov, aby príslušníkov znepriateleného etnika Tutsiov vraždili a mrzačili. Je tiež obvinený z financovania hutuských milícií, ktoré počas 100-dňového krviprelievania v roku 1994 zmasakrovali v Rwande približne 800.000 Tutsiov i umiernených Hutuov.



Kabuga, kedysi jeden z najbohatších mužov Rwandy, sa odmietol zúčastniť na pojednávaniach osobne aj prostredníctvom videprenosu. Neskôr pojednávania sledoval zo svojho invalidného vozíka z väzenia. Proces však bol pre Kabugove zdravotné problémy v marci pozastavený.