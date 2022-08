Rwandský podnikateľ Kabuga sa v septembri postaví pred súd za genocídu

Haag 18. augusta (TASR) - Félicien Kabuga, ktorý údajne finančne podporoval rwandskú genocídu z roku 1994, sa 29. septembra postaví pred súd v Haagu. Bude čeliť obvineniam z genocídy a zločinom proti ľudskosti, oznámil vo štvrtok sudca OSN. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kabuga, kedysi jeden z najbohatších mužov Rwandy, je podozrivý z financovania rwandských milícií kmeňa Hutuov, ktoré počas 100-dňového krviprelievania v roku 1994 zmasakrovali v Rwande približne 800.000 príslušníkov kmeňa Tutsiov i umiernených Hutuov.



Polícia 89-ročného Kabugu zatkla v roku 2020 po 25 rokoch na jeho úteku vo Francúzsku, odkiaľ do previezli na tribunál OSN do Haagu. V súčasnosti sa nachádza vo väzbe niekoľko kilometrov od sídla súdu, preto bude v prípade potreby prítomný na pojednávaní prostredníctvom videa.



Sudca Mechanizmu OSN pre medzinárodné trestné tribunály (MICT) v Haagu Iain Bonomy ďalej informoval, že súdne konanie sa začne 29. septembra, pričom fáza dokazovania by mala byť od 5. októbra.



Na prvom súdnom pojednávaní v novembri 2020 Kabugov obhajca uviedol, že jeho klient sa vyhlasuje za nevinného.



Kabugu z genocídy a ďalších zločinov obžaloval ešte v roku 1997 Medzinárodný trestný tribunál pre zločiny páchané v Rwande (ICTR). Tento tribunál svoju činnosť ukončil v roku 2015 a jeho agendu následne prevzal MICT.