Ryanair chce od Bieloruska záruku, že nepresmeruje ďalší let

Dublin 1. februára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair vyzvala v pondelok Bielorusko, aby sa zaručilo, že sa nebude opakovať situácia s vynúteným pristátím jej lietadla, ku ktorej došlo vlani v máji. Aerolínie zároveň uviedli, že lety nad Bieloruskom by nemali byť obnovené, pokiaľ sa Minsk k tomuto nezaviaže, informovala agentúra Reuters.



"Myslíme si, že pre budúcnosť leteckého cestovania je kľúčové, aby sa neopakovalo to, čo možno podľa mňa považovať za prvý prípad štátom sponzorovaného medzinárodného pirátstva od Chicagského dohovoru (dohovor o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944)... Nad Bieloruskom by sa nemalo prelietavať, kým nezískame primerané záruky, že sa to nebude opakovať," uviedol generálny riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary.



Let spoločnosti Ryanair, ktorý 23. mája 2021 smeroval z Grécka do Litvy, bol pre údajné bombové vyhrážky presmerovaný na letisko v Minsku, kde núdzovo pristál. Bieloruské úrady následne zatkli dvoch pasažierov, ktorí sa nachádzali na palube tohto lietadla – novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľku, ruskú občianku Sofju Sapegovú.



Spojené štáty, Kanada, Európska únia a Británia uvalili v júni pre tento incident na Bielorusko sankcie a americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo prednedávnom niekoľko predstaviteľov bieloruskej vlády zo zosnovania sprisahania s cieľom únosu lietadla.



Vyšetrovanie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), zverejnené minulý týždeň, však dospelo k záveru, že varovanie pred bombou na palube letu spoločnosti Ryanair bolo "zámerne falošné". Vyšetrovateľom sa však nepodarilo určiť zdroj tejto falošnej správy. Podľa ICAO Bielorusko aj zatajilo vyšetrovateľom podstatné informácie.