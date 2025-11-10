< sekcia Zahraničie
Ryanair od stredy ruší papierové palubné lístky
Cestujúci, ktorí smartfón ani iné smart zariadenie nevlastnia, si môžu na letisku vybaviť papierový palubný lístok. Podmienkou je však check-in v dostatočnom predstihu.
Autor TASR
Dublin 10. novembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bude od stredy požadovať od cestujúcich výhradne digitálne palubné lístky vygenerované v jej mobilnej aplikácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ryanair uvádza, že pasažieri sa pri bezpečnostnej kontrole a pri vstupe do lietadla budú musieť svojimi palubnými lístkami preukázať prostredníctvom ich mobilnej aplikácie v smartfóne alebo tablete.
Riaditeľ spoločnosti Ryanair Michael O'Leary v rozhovore pre britský denník The Independent uviedol, že na začiatku zrušenia papierových palubných lístkov očakáva problémy, hoci v súčasnosti už viac ako 80 percent cestujúcich využíva ich aplikáciu.
Nízkonákladovka tvrdí, že ide o súčasť jej digitálnej stratégie a cieľom je zjednodušiť check-in s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Prechod na digitálne palubné lístky môže podľa Ryanairu ušetriť viac ako 300 ton papiera ročne.
V prípade straty alebo vybitia batérie smartfónu si budú môcť cestujúci vybaviť bezplatne papierový palubný lístok na letisku pred bezpečnostnou kontrolou. Pokiaľ pasažier nebude mať prístup k elektronickému palubnému lístku po absolvovaní bezpečnostnej kontroly, letiskový personál na základe osobných informácií v systémoch cestujúcemu pomôžu.
Tí, ktorí zabudnú na online check-in v dostatočnom predstihu, si budú môcť palubné lístky vybaviť na letisku za poplatok od 30 eur v Španielsku po 40 eur v Rakúsku či 55 eur inde v Európskej únií a Spojenom kráľovstve.
