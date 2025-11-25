Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ryanair plánuje prestať lietať na Azorské ostrovy

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Nízkonákladová letecká spoločnosť tam doteraz zabezpečovala šesť liniek.

Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Spoločnosť Ryanair oznámila plány na zrušenie letov na Azorské ostrovy v roku 2026. Nízkonákladová letecká spoločnosť tam doteraz zabezpečovala šesť liniek, TASR o tom píše podľa webu britského denníka The Independent a agentúry Lusa.

Lety sa majú zastaviť od 29. marca 2026 z dôvodu „vysokých letiskových poplatkov“ stanovených prevádzkovateľom letiska ANA, ktorého vlastníkom je francúzska skupina Vinci, uviedol Ryanair. Podľa leteckej spoločnosti sa poplatky za riadenie letovej prevádzky od konca pandémie Covid-19 zvýšili o 120 percent a bola zavedená cestovná daň dve eurá na osobu.

Riaditeľ obchodných vzťahov spoločnosti Ryanair Jason McGuinness postup ANA považuje za poškodzovanie „portugalského cestovného ruchu a pracovných miest najmä na portugalských ostrovoch“. Uvoľnenú dopravnú kapacitu chce presunúť na lacnejšie letiská v rámci Európy. Toto rozhodnutie sa dotkne zhruba 400.000 cestujúcich ročne.

Skupina Vinci v reakcii pre The Independent uviedla, že „vyhlásenie spoločnosti Ryanair je prekvapujúce a nedávne rozhovory s írskou spoločnosťou sú zamerané na zvýšenie, nie zníženie, ponuky letov do Ponta Delgada.“ Uviedla, že poplatky na Azorských ostrovoch sú najnižšie v letiskovej sieti. V roku 2025 zostali nezmenené a ANA nenavrhla žiadne zvýšenie na rok 2026.

Prezident spoločnosti Visit Azores zodpovednej za podporu miestneho cestovného ruchu označil oznámenie spoločnosti Ryanair o odchode z regiónu za „formu vyjednávacieho tlaku“ a varoval, že proces nie je „úplne uzavretý“.

„Žiaľ, na tento typ vyhlásení od spoločnosti Ryanair sme si už zvykli. Takto vyvíjajú tlak v rokovaniach v regiónoch, kde pôsobia,“ povedal Luís Capdeville Botelho pre tlačovú agentúru Lusa.

ANA dodala, že letecké trasy spoločnosti Ryanair prevádzkujú aj spoločnosti Sata Azores Airlines a TAP Air Portugal. V prípade
.

