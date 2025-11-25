< sekcia Zahraničie
Ryanair plánuje prestať lietať na Azorské ostrovy
Nízkonákladová letecká spoločnosť tam doteraz zabezpečovala šesť liniek.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Spoločnosť Ryanair oznámila plány na zrušenie letov na Azorské ostrovy v roku 2026. Nízkonákladová letecká spoločnosť tam doteraz zabezpečovala šesť liniek, TASR o tom píše podľa webu britského denníka The Independent a agentúry Lusa.
Lety sa majú zastaviť od 29. marca 2026 z dôvodu „vysokých letiskových poplatkov“ stanovených prevádzkovateľom letiska ANA, ktorého vlastníkom je francúzska skupina Vinci, uviedol Ryanair. Podľa leteckej spoločnosti sa poplatky za riadenie letovej prevádzky od konca pandémie Covid-19 zvýšili o 120 percent a bola zavedená cestovná daň dve eurá na osobu.
Riaditeľ obchodných vzťahov spoločnosti Ryanair Jason McGuinness postup ANA považuje za poškodzovanie „portugalského cestovného ruchu a pracovných miest najmä na portugalských ostrovoch“. Uvoľnenú dopravnú kapacitu chce presunúť na lacnejšie letiská v rámci Európy. Toto rozhodnutie sa dotkne zhruba 400.000 cestujúcich ročne.
Skupina Vinci v reakcii pre The Independent uviedla, že „vyhlásenie spoločnosti Ryanair je prekvapujúce a nedávne rozhovory s írskou spoločnosťou sú zamerané na zvýšenie, nie zníženie, ponuky letov do Ponta Delgada.“ Uviedla, že poplatky na Azorských ostrovoch sú najnižšie v letiskovej sieti. V roku 2025 zostali nezmenené a ANA nenavrhla žiadne zvýšenie na rok 2026.
Prezident spoločnosti Visit Azores zodpovednej za podporu miestneho cestovného ruchu označil oznámenie spoločnosti Ryanair o odchode z regiónu za „formu vyjednávacieho tlaku“ a varoval, že proces nie je „úplne uzavretý“.
„Žiaľ, na tento typ vyhlásení od spoločnosti Ryanair sme si už zvykli. Takto vyvíjajú tlak v rokovaniach v regiónoch, kde pôsobia,“ povedal Luís Capdeville Botelho pre tlačovú agentúru Lusa.
