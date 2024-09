Ryanair vyzval na obmedzenie predaja alkoholu cestujúcim na letiskách

Londýn 5. septembra (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair navrhuje limit dvoch alkoholických nápojov pre cestujúceho na letiskách. Chce tým obmedziť násilné správanie opitých pasažierov počas letov, najmä keď alkohol zmiešali s inými látkami, uviedol výkonný riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary. TASR o tom informuje podľa britského webu BBC.



"Nechceme ľuďom odopierať drink. Nedovoľujeme im však šoférovať pod vplyvom alkoholu, a predsa ich posielame (pod vplyvom alkoholu) do lietadiel vo výške 10.000 metrov," povedal Michael O'Leary.



Terčom opitých pasažierov sa podľa O'Learyho stávajú členovia posádky a ostatní cestujúci a problém prispieva aj k meškaniam lietadiel. "Za starých čias ľudia, ktorí príliš pili (na letisku), nakoniec odpadli alebo zaspali. Teraz sú však títo cestujúci aj na tabletkách," dodal. "Z tohto mixu dostanete oveľa agresívnejšie správanie, ktoré sa veľmi ťažko zvláda," dodal.



Pre letecké spoločnosti je ťažké identifikovať opitých ľudí pri nástupnej bráne, najmä keď sú v skupine. "Potom, keď lietadlo vzlietne, vidíme ich nevhodné správanie," povedal. Zamestnanci spoločnosti Ryanair už preto kontrolujú alkohol v taškách cestujúcich na Britských ostrovoch pred nástupom na let na Ibizu, čo je najviac postihnutá "párty destinácia".



O obmedzení predaja alkoholu na letiskách začal Ryanair hovoriť už v júni, keď jeho let z Dublinu na Ibizu musel pristáť na letisku Paríž-Beauvais a troch agresívnych opitých pasažierov z lietadla vyviedla polícia.



"Je povinnosťou letísk zaviesť tieto preventívne opatrenia na obmedzenie nadmerného pitia a problémov, ktoré to spôsobuje," uviedla vtedy spoločnosť v písomnom stanovisku.



"Je úplne nespravodlivé, že letiská môžu profitovať z neobmedzeného predaja alkoholu cestujúcim a riešenie bezpečnostných dôsledkov potom prenechajú na letecké spoločnosti," uviedol Ryanair.



Najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť denne uskutoční viac ako 2000 letov z približne 215 letísk v Európe a severnej Afrike. Ročne prepraví 130 miliónov pasažierov; za uplynulý august to bolo 20,5 milióna ľudí, čo bol nárast o osem percent oproti rovnakému mesiacu v roku 2023. Faktor vyťaženosti (percento predaných miest na letoch) dosiahol 96 percent.