Ryanair zrušil na budúci týždeň 600 letov, hlavne do Španielska

Dublin 18. júla (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zrušila na budúci týždeň podľa aktualizovaných informácií 600 letov. Dôvodom je hrozba štrajku členov palubného personálu v dňoch 25.-26. júla, ktorý by sa mohol dotknúť denne až 50.000 cestujúcich.



Spoločnosť o tom informovala v stredu prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí. Niekoľko hodín predtým uviedla, že zrušila na budúci týždeň 300 letov, 200 do španielskych destinácií a po 50 do Portugalska a Belgicka.



Odborové organizácie v spomínaných troch krajinách už vyzvali palubných zamestnancov Ryanairu na protestnú akciu, ktorej cieľom je dosiahnutie vyšších platov a zlepšenia pracovných podmienok. Írski piloti spoločnosti vstúpia z podobných pohnútok do štrajku v piatok 20. júla a v utorok 24. júla.



Spoločnosť informuje cestujúcich o situácii prostredníctvom esemesiek a emailov, pričom im ponúka zmenu termínu alebo vrátenie cestovného v plnej výške.



Predstaviteľ spoločnosti Kenny Jacobs označil štrajky za neopodstatnené akcie, ktoré môžu narušiť rodinné dovolenky a viesť konkurenciu k využitiu situácie.



Ryanair pôsobí v 37 krajinách. Spoločnosť v minulom roku prepravila 130 miliónov cestujúcich a počas vrcholiacej letnej sezóny vypravuje asi 2300 letov denne.