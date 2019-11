Rybár vylovil pomocou magnetu z rieky granát z prvej svetovej vojny

Grand Rapids 27. novembra (TASR) - Americkému rybárovi praktizujúcemu tzv. magnet fishing, teda lovenie kovov z vody pomocou magnetu, sa podarilo z rieky na západe amerického štátu Michigan vyloviť granát z obdobia prvej svetovej vojny, napísala v stredu agentúra AP.



Miestna televízia WOOD-TV informovala, že rybár Joseph Alexander objavil granát v utorok, keď lovil pomocou magnetu, ktorý spustil na lane z mosta nad riekou Grand River v meste Grand Rapids.



Samotný rybár uviedol, že vec, ktorú vylovil, sa "síce ponášala na granát", on sám však v minulosti žiaden takýto granát nevidel. Alexander zverejnil fotografiu svojho úlovku na internete, na čo mu viacerí ľudia odpísali, že ide o granát a s nálezom by sa mal obrátiť na políciu.



Miestna polícia následne uviedla, že ide o granát z nemeckého granátometu z prvej svetovej vojny, ktorý teraz úrady uskladnia a následne bezpečne zneškodnia. Seržant John Wittkowski vyslovil v tejto súvislosti domnienku, že vzhľadom na to, aký starý tento granát je a ako dlho už vo vode ležal, nebude zrejme veľmi nebezpečný.