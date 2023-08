Rychetského po 20 rokoch na čele Ústavného súdu nahradil Josef Baxa

Praha 4. augusta (TASR) - Dlhoročného predsedu Ústavného súdu ČR Pavla Rychetského vo funkcii nahradil sudca Josef Baxa. V piatok ho do čela inštitúcie vymenoval český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pôvodne chcel nástupcu Rychetského vybrať ešte predchádzajúci prezident Miloš Zeman. To však mnohí právnici aj politici kritizovali.



"Josef Baxa je jeden z najrešpektovanejších právnikov v našej krajine, ktorý má skúsenosti nielen z hájenia individuálneho práva, ale aj z toho, aby štátna správa fungovala tak, ako má," vysvetlil svoje rozhodnutie Pavel. Ako dodal, dôležitú úlohu pri tom zohral spôsob, akým v minulosti viedol Najvyšší správny súd.



Baxa je na Ústavnom súde približne mesiac. V rámci tohtoročnej významnej obmeny ÚS si ho Pavel vybral ako jedného z prvej trojice kandidátov.



O možnosti, že by mohol byť predsedom ÚS práve Baxa, hovoril Pavel ešte počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami. Neskôr to už komentoval viac neurčito a až do poslednej chvíle Pražský hrad nepotvrdil, kto Rychetského naozaj nahradí.



Nového šéfa Ústavného súdu chcel vybrať ešte Pavlov predchodca Miloš Zeman, a to niekoľko mesiacov pred skončením Rychetského mandátu. Podľa vyjadrení viacerých právnych expertov by bol tento krok sporný až neprípustný. Zeman tvrdil, že neexistuje dôvod, aby nového predsedu ÚS nemohol vymenovať on. Nakoniec k tomu však nepristúpil.



Josef Baxa bol v minulosti námestníkom ministra spravodlivosti, potom sa stal vôbec prvým predsedom Najvyššieho správneho súdu, ktorým bol 15 rokov. Podieľal sa aj na založení Právnickej fakulty na Západočeskej univerzite v Plzni.



Bývalý predseda ÚS Pavel Rychetský je právnik a bývalý politik. Bol podpredsedom federálneho kabinetu Mariána Čalfu v rokoch 1990 až 1992 a neskôr podpredsedom vlád Miloša Zemana a Vladimíra Špidlu. V kabinete Špidlu bol aj ministrom spravodlivosti. V roku 2003 sa stal predsedom Ústavného súdu ČR, ktorým bol dve funkčné obdobia.



Pavel v piatok vymenoval aj novú ústavnú sudkyňu, profesorku občianskeho práva z Masarykovej univerzity v Brne Kateřinu Ronovskú, ktorú krátko nato ustanovil za podpredsedníčku Ústavného súdu.



Prezident v tejto súvislosti pripomenul, že Ronovská nepochádza z justičnej praxe, ale z vysokoškolského prostredia, kde pripravuje nových právnikov. Vyzdvihol aj jej zahraničné skúsenosti, predovšetkým z Holandska a Izraela. Na Ústavnom súde podľa neho môže ponúknuť presah na občiansku spoločnosť a neziskové organizácie.