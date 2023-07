Rýchla katamaránová linka spája Rijeku, štyri ostrovy a Zadar

Záhreb 2. júla (TASR) - Spoločnosť Jadrolinija zaviedla od začiatku rýchlu lodnú linku z Rijeky do Zadaru so zastávkami na ostrovoch Rab, Lošinj, Pag a Silba. TASR informuje podľa agentúry HINA. Obsluhovať ju bude katamarán Dúbravka s kapacitou 306 pasažierov.



Katamarán bude denne okrem pondelka odchádzať z Rijeky ráno o 07.00 s príchodom do Zadaru o 13.15. Zo Zadaru bude odchádzať o 16.30 od utorka do soboty a v nedeľu o 16.00.



Nová rýchla trajektová linka bude k dispozícii až do 31. augusta s možnosťou predĺženia.