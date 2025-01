PEKLO V KALIFORNII: Lesné požiare si už vyžiadali obete

Hasiči zasahujú počas lesného požiaru, ktorý zachvátil štvrť Pacific Palisades v meste Los Angeles v americkom štáte Kalifornia v utorok 7. januára 2025. Foto: TASR/AP

Los Angeles 8. januára (TASR) - Lesné požiare, ktoré v utorok zachvátili metropolitnú oblasť Los Angeles, si vyžiadali už najmenej dve obete na životoch. S odvolaním sa na okresného veliteľa hasičov Anthonyho Marroneho o tom v stredu informovala agentúra AP, z ktorej čerpala TASR.Marrone dodal, že príčina smrti obetí nateraz nie je známa. Doplnil, že niekoľko ďalších ľudí utrpelo vážne zranenia.Úrady v oblasti nariadili povinnú evakuáciu, ktorá sa týka viac ako 80.000 ľudí. Bez elektriny je viac ako 400.000 ľudí.Požiare v Kalifornii vyvolala kombinácia sucha a silného vetra, dosahujúceho v nárazoch rýchlosť 120 kilometrov za hodinu. Ten prispieva k šíreniu ohňa v uliciach miest. Podľa guvernéra Gavina Newsoma poryvy vetra budú vrcholiť v noci na štvrtok miestneho času.V súčasnosti je do boja s ohňom nasadených viac ako 250 hasičov, ktorí zápasia aj s nedostatkom vody pri likvidácii požiarov, keďže vysoká spotreba vody spôsobila pokles tlaku v hasičských zásobníkoch, v ktorých sa preto voda dopĺňa pomalšie, ako je teraz potrebné. Úrady preto vyzývajú obyvateľov v celom regióne, aby šetrili vodou, aby jej bolo dostatok, ak hasiči budú musieť využiť aj rezervoáre určené na zásobovanie miest.Horieť začalo v utorok vo štvrti Pacific Palisades ležiacej v horách severozápadne od Los Angeles a známej vilami celebrít. Požiar tam spustošil oblasť s rozlohou už takmer 1200 hektárov a zničil najmenej 1000 budov.Dva ďalšie požiare neďaleko Pasadeny a v údolí San Fernando sa tiež rýchlo rozšírili do vnútrozemia, uviedli úrady s tým, že v stredu v oblasti vypukol aj štvrtý, menší požiar.V dôsledku dymu z požiarov sa v oblasti výrazne zhoršila aj kvalita ovzdušia. Agentúra AP dodala, že za núdzový stav sa považuje situácia, keď index znečistenia ovzdušia dosiahne úroveň 300. Niektoré časti Los Angeles presahujú index 500, zatiaľ čo niektoré miesta v Pasadene majú indexy na úrovni 600 až 1200.Meteorologické služby už niekoľko dní predpovedali riziko vypuknutia lesného požiaru v Kalifornii. Ide o situáciu, ktorá je uprostred zimy prekvapujúca a ktorú zhoršil sezónne sa vyskytujúci vietor Santa Ana. Ide o horúci a suchý vietor, ktorý sa zvyčajne objavuje na jeseň a v zime. Tento rok začal fúkať v utorok a prispel k šíreniu lesného požiaru v oblasti, kde je na dôvažok aj pomerne sucho.Sila vetra Santa Ana je tento rok výnimočná: s maximami medzi 120 a 160 km/h, nameranými na vyvýšenom mieste, by sa jeho tohtoročný výskyt mohol zapísať ako najsilnejší za viac ako desať rokov.Poveternostná situácia v oblasti by sa mala výrazne zlepšiť vo štvrtok - tlaková níž nad Kalifornským polostrovom sa presúva na juh a polohu zmení aj tlaková výš nad regiónom Veľkej panvy, takže už odtiaľ nebude vanúť silný suchý vietor. To by malo následne uľahčiť aj likvidáciu požiarov.Po tom, ako hasiči nedokázali požiare dostať pod kontrolu v ich počiatočnom štádiu, guvernér štátu Kalifornia Gavin Newsom vyhlásil stav núdze. Prezident Joe Biden vo vyhlásení ponúkol Kalifornii federálnu podporu v boji proti lesným požiarom.