Rzeczpospolita: Ekologická katastrofa na rieke Odra sa môže zopakovať

Varšava 11. apríla (TASR) - Na rieke Odra sa môže zopakovať ekologická katastrofa z roku 2022 pre nečinnosť poľskej vlády. Vo štvrtok to napísal denník Rzeczpospolita, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Rzeczpospolita cituje odborníkov, podľa ktorých hrozba ďalšej katastrofy pramení z vysokej hladiny soli z banskej činnosti v rieke. Uvádza tiež, že úradom chýba plán na zastavenie vypúšťania soľného roztoku z banských operácií.



V prípade súbehu viacerých negatívnych vplyvov by to mohlo viesť k ďalšej environmentálnej kríze podobnej tej z leta 2022.



V Odre vtedy uhynuli tisíce rýb v dôsledku prítomnosti špecifického druhu rias, ktoré produkovali nebezpečné toxíny. Premnoženie rias bolo spôsobené prekročením povoleného množstva soli v dôsledku ľudskej činnosti a nízkym prietokom vody počas leta.



Odborníci citovaní v novinách uviedli, že riasy prežili zimu a bane sú na základe súčasnej legislatívy zodpovedné aj za kontrolu množstva povolených limitov látok vypúšťaných do rieky.



Poľské orgány ako Najvyšší kontrolný úrad monitorujú dodržiavanie ekologických predpisov inštitúciami ako bane a vládne ministerstvá. Odborníci sa však obávajú, že sa v tomto smere robí príliš málo.