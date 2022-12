Rzeczpospolita: Krajiny EÚ vrátili do Poľska nelegálnych migrantov

Varšava 13. decembra (TASR) - Členské štáty EÚ vrátili do Poľska 353 migrantov, pričom 76 z nich sa do EÚ dostalo nelegálne po prekročení bielorusko-poľskej hranice. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry PAP, ktorá sa odvoláva na utorkové vydanie denníka Rzeczpospolita.



Podľa denníka migranti boli vrátení do Poľska na základe takzvaného nariadenia Dublin III. Podľa neho migranti, u ktorých sa zistí nelegálny vstup do EÚ, musia byť vrátení do krajiny vstupu.



Vrátení boli aj migranti, ktorí v Poľsku požiadali o azyl, ale potom sa presunuli do iných členských štátov EÚ. Rzeczpospolita uvádza, že najnovšie prípady vrátenia migrantov sú iba začiatkom tohto procesu.



"Pre Poľsko to bude znamenať, že prijme niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí - aby neboli deportovaní do krajiny pôvodu - požiadali o azyl v Poľsku, hoci si to neprajú," tvrdí liberálno-konzervatívny denník.



Právnička Maria Poszyteková a spolupracovníčka Helsinskej nadácie pre ľudské práva novinám povedala, že "pravidlá upravujúce, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti (o azyl), nesúvisia s krajinou, v ktorej by sa osoba žiadajúca o medzinárodnú ochranu chcela nakoniec usadiť".