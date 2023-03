Poľské médiá: Moskva chce Spojené štáty prinútiť k rokovaniam

Varšava 27. marca (TASR) - Vyhlásením ruského prezidenta Vladimira Putina o plánovanom rozmiestnení taktických jadrových zbraní v Bielorusku chce Moskva prinútiť Spojené štáty k rokovaniam, napísal v pondelok poľský denník Rzeczpospolita. Informovala o tom agentúra DPA.



Moskva sa podľa denníka domnieva, že taktické jadrové zbrane v Bielorusku by mohli byť dôvodom na vyjednávanie s USA v snahe presvedčiť Washington, aby akceptoval ruské územné zisky na Ukrajine. V opačnom prípade nedôjde k žiadnemu pokroku pri riešení otázok súvisiacich s jadrovými zbraňami, ktoré sú pre Spojené štáty veľmi dôležité, uvádza Rzeczpospolita.



"Reakcia USA však predsa len poukazuje na to, že nemajú v úmysle hrať Putinove hry. Washington totiž už uviedol, že nevidí dôvod na zváženie zmeny rozmiestnenia vlastných taktických jadrových zbraní v Európe," napísal poľský denník.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Moskva uzavrela s Minskom dohodu, ktorá jej umožňuje umiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko už do Bieloruska poslalo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane. Putinovo oznámenie vyvolalo odsúdenie zo strany Kyjeva aj Západu. Kyjev v tejto súvislosti vyzval na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.