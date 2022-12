Rzeczpospolita: Ruský útok na Ukrajinu z Bieloruska nemožno vylúčiť

Varšava 21. decembra (TASR) - Bolo naivné očakávať, že ruský prezident Vladimir Putin počas svojej utorkovej návštevy Minska predstúpi pred novinárov a oznámi dátum ďalšieho ruského útoku na Ukrajinu z Bieloruska, napísal v stredu v súvislosti so stretnutím Putina s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom poľský denník Rzeczpospolita. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Že k takému útoku dôjde, však nemožno vylúčiť. Úder z Bieloruska by totiž mohol nielen oslabiť obranyschopnosť Ukrajiny, ale aj výrazne sťažiť zásobovanie zbraňami zo Západu cez Poľsko," všíma si Rzeczpospolita.



Lukašenko s tým Putinovi zrejme nepomôže – podľa denníka si totiž drží tisícky svojich lojálnych, dobre vycvičených vojakov a špeciálnych jednotiek v zálohe pre prípad, že v jeho krajine opäť vypuknú protesty.



Ak sa teda Kremeľ rozhodne pre takýto útok, Moskva na túto úlohu využije mobilizovaných ruských vojakov, cituje DPA. "Jedno je isté: Lukašenko sa pritom Putinovi do cesty nepostaví," konštatuje Rzeczpospolita.