Rzeczpospolita: PiS sa nachádza v hlbokých vnútorných rozporoch
Vedenie programovej rady na čele s Piotrom Gliňským, ktorý je považovaný za blízky Morawieckému, sa dostalo do sporu so skupinami ovládanými odporcami bývalého premiéra.
Autor TASR
Varšava 2. decembra (TASR) - Poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa podľa denníka Rzeczpospolita nachádza v najhlbších vnútorných rozporoch za posledné roky. Spory medzi frakciami prerástli do otvorených konfliktov, ktoré oslabujú postavenie predsedu Jaroslawa Kaczyňského a preferencie strany. Napätie sa vystupňovalo po novembrových debatách o novom programe, do ktorých neboli zahrnutí spojenci bývalého premiéra Mateusza Morawieckého. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Vedenie programovej rady na čele s Piotrom Gliňským, ktorý je považovaný za blízky Morawieckému, sa dostalo do sporu so skupinami ovládanými odporcami bývalého premiéra. Ten na protest neprišiel na prvé zasadnutie programového cyklu. Gliňski údajne zvažoval rezignáciu, napokon však po konzultáciách s Kaczyňským zostal vo funkcii. Nezhody prebiehajú aj vo vnútri najbližšieho okruhu okolo predsedu Kaczyňského, kde sa postupne formuje nové poradné jadro, ktorého súčasťou je aj Morawiecki - podľa Rzeczypospolitej je však pomerne osamotený.
Konflikty sa prejavili aj v regiónoch. Po pokuse o disciplinárne potrestanie europoslanca Waldemara Budu, ktorý sa zúčastnil na podujatí v Lodži spájanom so súčasnou vládou, sa na jeho obhajobu postavili viacerí členovia spájaní s Morawieckým. Napätie spôsobuje aj situácia okolo exministra Zbigniewa Ziobra, ktorý je podozrivý zo zneužitia štátnych zdrojov na politické ciele. Ziobro sa zdržiava v Budapešti a podľa zdrojov agentúry PAP v strane rastie frustrácia z jeho správania a spôsobu, akým sa bráni obvineniam
PiS súčasne oslabuje pokles preferencií. Podľa posledného prieskumu agentúry OGB by stranu podporilo 28 percent voličov, zatiaľ čo Občiansku koalíciu premiéra Donalda Tuska 38 percent. Aj keď by prípadná aliancia opozičných strán PiS, Konfederácie a krajne pravicovej Konfederácie Koruny Poľskej mohla získať parlamentnú väčšinu, Kaczyňski už skôr varoval pred ilúziou jednotnej pravice bez širšej spoločenskej podpory.
Analytici poukazujú na to, že PiS stojí pred rozhodnutím, akým smerom sa vydať, či sa priblížiť k radikálnejšej pravicovej rétorike, alebo obnoviť umiernenejší, technokratický kurz spojený s Morawieckým. V samotnej strane sa preto podľa Rzeczypospolitej čoraz častejšie ozývajú pochybnosti, či PiS dokáže prežiť v súčasnej podobe a bez rozkolu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
