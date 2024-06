Médiá: Trojica odsúdená v Poľsku za špionáž sa vyhýba väzeniu

Varšava 17. júna (TASR) - Traja cudzinci odsúdení v Poľsku za špionáž nariadenú Ruskom sa vyhýbajú výkonu svojich trestov odňatia slobody, upozornil v pondelok poľský denník Rzeczpospolita. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Krajský súd v meste Lublin vlani v decembri odsúdil 14 zo 16 cudzincov, ktorí boli obvinení z účasti na príprave sabotážnych a rozvratných akcií na území Poľska. Táto skupina, ktorú na diaľku údajne radil istý "Andrej", pravdepodobne dôstojník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), sledovala letiská, plánovala odpáliť vlaky aj uskutočniť atentáty, napísal denník Rzeczpospolita.



Všetci šestnásti - 13 Ukrajinci, dvaja Bielorusi a jeden Rus - svoju vinu podľa denníka priznali a dobrovoľne sa podrobili výkonu trestu. Avšak keď lublinský súd zrušil dočasnú väzbu troch obžalovaných s najnižším trestom, zmizli a dosiaľ neboli vzatí do väzenia.



"Zvyšok odsúdených si odpykáva svoje tresty," potvrdila hovorkyňa súdu.



Rzeczpospolita zistil, že jeden z trojice - Ukrajinec Jaroslav B. - sa stratil z dohľadu poľských úradov. Súd mu ešte v januári nariadil výkon trestu a v apríli a máji zaslal upomienky.



Neplnoletý Artur M., ktorý mal v čase zadržania 16 rokov, má príkaz na umiestnenie do nápravného zariadenia. Bieloruska Marija M. požiadala o podmienečné predčasné prepustenie, ale na varšavský súd, ktorý mal o veci rozhodnúť, neprišla. Súd tiež nariadil, aby bola zadržaná a poslaná do väzenia.



Hovorca poľského ministra pre koordináciu tajných služieb Jacek Dobrzyňski povedal, že niektorým odsúdeným z rozbitej zločineckej skupiny uplynie výkon trestu koncom tohto roka. Potom ich chcú podľa neho z Poľska deportovať.