Vládna strana PiS vyhlásila vojnu televízii TVN

Varšava 9. júla (TASR) – Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) chce zmeniť zákon, aby „eliminovala" televíziu TVN, ktorá je kritická voči vláde. Napísal to poľský denník Rzeczpospolita. Poslanci (PiS) predložili v stredu večer návrh novely zákona, ktorý znemožňuje vlastniť poľské médiá firmami mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.



Návrh je podľa autorov upresnením regulácie s cieľom umožniť poľským médiám efektívne čeliť snahám o prevzatie kontroly nad rozhlasovými a televíznymi stanicami subjektmi mimo EÚ. Oficiálne má ísť o to, aby sa médiá v Poľsku nedostali do rúk krajinám, ktoré sú voči Poľsku nepriateľské, ako napríklad Rusku alebo Číne, uvádza Rzeczpospolita.



Skupina TVN je v amerických rukách od roku 2015, keď ju kúpila spoločnosť Scripps Networks Interactive. O tri roky neskôr ju prevzal ďalší americký gigant, Discovery, ktorý sa má čoskoro zlúčiť s Warner Media. V súlade s platnými zákonmi patrí skupina TVN do spoločnosti kontrolovanej Američanmi v Holandsku.



Vedenie TVN vo vyhlásení upozornilo, že vlastnícka štruktúra televízie je v súlade s poľskými zákonmi a že americký kapitál do stanice vstúpil so súhlasom poľskej rozhlasovej a televíznej rady.



„V súvislosti s rozpravou parlamentného výboru pre kultúru a médiá predstavenstvo TVN vyhlasuje, že vlastnícka štruktúra spoločnosti je v súlade s ustanoveniami zákona o vysielaní. Potvrdzujú to nezávislé odborné posudky vypracované poprednými poľskými profesormi práva," uviedla spoločnosť vo vyhlásení publikovanom na svojej internetovej stránke.



Poľský spravodajský portál Onet v tejto súvislosti citoval bývalého šéfa televíznej a rozhlasovej rady Juliusza Brauna. Podľa neho zákon z dielne PiS „predstavuje vypovedanie vojny Spojeným štátom, pretože vyjadruje chuť vyvlastniť alebo prinajmenšom prinútiť Američanov k predaju veľkej spoločnosti, akou je TVN". Podľa Brauna hrozí, že TVN príde o koncesiu na pozemné vysielanie, čím ekonomicky stratí zmysel aj satelitné vysielanie spravodajskej stanice TVN 24.