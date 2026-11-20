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Rzeszow: Pre ohrozenie prvý raz evakuovali vežu letovej kontroly
Štyri lietadlá zaznamenali v priemere 35-minútové meškanie a prvýkrát v histórii letiska Rzeczow-Jasionka bola evakuovaná veža letovej kontroly.
Autor TASR
Varšava/Rzeszow/Lublin 20. novembra (TASR) - Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými lietajúcimi objektmi spôsobilo v piatok obmedzenia v železničnej a leteckej doprave. Meškalo 34 vlakov a štyri lietadlá, evakuovaná bola aj veža letovej kontroly na letisku Rzeszow-Jasionka. Letiská v Rzeszowe a Lubline dočasne pozastavili prevádzku, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a príspevkov na sieti X.
Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že 34 vlakov, z toho desať rýchlikov PKP Intercity, meškalo celkovo 913 minút. Železničná doprava bola do 7.33 h pozastavená v celom Podkarpatskom vojvodstve, ktoré hraničí so Slovenskom.
Štyri lietadlá zaznamenali v priemere 35-minútové meškanie a prvýkrát v histórii letiska Rzeczow-Jasionka bola evakuovaná veža letovej kontroly. Letiská v Rzeszove a Lubline pozastavili prevádzku, aby umožnili operácie vojenského letectva.
Hovorca poľskej vlády Adam Szlapka informoval, že prvý signál o možnom nebezpečenstve bol obyvateľom z Vládneho centra bezpečnosti odoslaný o 2.31 h a oznámenie o bezprostrednom ohrození o 6.30 h. O minútu neskôr sa v Novom Lipowci spustili sirény a o 6.36 h tam dopadla raketa. Úrady oznámili, že v súvislosti s týmito incidentmi nebol nikto zranený. „Štát a bezpečnostné zložky túto skúšku zvládli,“ napísal Szlapka na sieti X.
Na mieste dopadu objektu v Novom Lipowci pyrotechnici vykonali kontrolu a následne bezpečnostné zložky preskúmali územie.
V dôsledku dopadu úlomkov alebo tlakovej vlny došlo k miernemu poškodeniu strechy jednej budovy.
V prípade obce Nowy Lipowiec išlo podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza o ruskú riadenú strelu typu vzduch-zem s plochou dráhou letu Ch-101. V druhom prípade sa tiež spomína táto raketa a v tretej lokalite išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že 34 vlakov, z toho desať rýchlikov PKP Intercity, meškalo celkovo 913 minút. Železničná doprava bola do 7.33 h pozastavená v celom Podkarpatskom vojvodstve, ktoré hraničí so Slovenskom.
Štyri lietadlá zaznamenali v priemere 35-minútové meškanie a prvýkrát v histórii letiska Rzeczow-Jasionka bola evakuovaná veža letovej kontroly. Letiská v Rzeszove a Lubline pozastavili prevádzku, aby umožnili operácie vojenského letectva.
Hovorca poľskej vlády Adam Szlapka informoval, že prvý signál o možnom nebezpečenstve bol obyvateľom z Vládneho centra bezpečnosti odoslaný o 2.31 h a oznámenie o bezprostrednom ohrození o 6.30 h. O minútu neskôr sa v Novom Lipowci spustili sirény a o 6.36 h tam dopadla raketa. Úrady oznámili, že v súvislosti s týmito incidentmi nebol nikto zranený. „Štát a bezpečnostné zložky túto skúšku zvládli,“ napísal Szlapka na sieti X.
Na mieste dopadu objektu v Novom Lipowci pyrotechnici vykonali kontrolu a následne bezpečnostné zložky preskúmali územie.
V dôsledku dopadu úlomkov alebo tlakovej vlny došlo k miernemu poškodeniu strechy jednej budovy.
V prípade obce Nowy Lipowiec išlo podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza o ruskú riadenú strelu typu vzduch-zem s plochou dráhou letu Ch-101. V druhom prípade sa tiež spomína táto raketa a v tretej lokalite išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)