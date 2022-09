S Alžbetou II. sa naposledy rozlúčili aj jej corgiovia a poník Emma

Kráľovnin poník Emma (vpravo) stojí počas prevozu rakvy s pozostatkami zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. do Windsorského hradu v pondelok 19. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Windsor 20. septembra (TASR) - Zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. na časti jej poslednej cesty na hrad Windsor v pondelok odprevadili aj jej obľúbené zvieratá: čierny poník Emma a dvojica psov plemena corgie, informovala agentúra Reuters.Poníka Emmu priviedli na vôdzke, keď pohrebný sprievod s rakvou prechádzal okolo areálu hradu. Corgiov Sandy a Muicka zasa zamestnanci paláca vyviedli do predhradia, kde na vôdzkach trpezlivo čakali na smútočný sprievod.Pre kráľovnú, ktorá zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov po 70 rokoch vládnutia na tróne, boli psy plemena corgi celoživotnou láskou. Starostlivosti o Sandy a Muicka, ktorí ju prežili, sa ujal kráľovnin druhorodený syn, princ Andrew.Bol to totiž práve Andrew, kto Alžbete II. týchto psov ešte ako šteniatka s odstupom niekoľkých mesiacov podaroval.Muick a Sandy sú poslední psi z radu viac ako 30 corgiov, ktoré kráľovná za života vlastnila. Podľa kráľovninej osobnej asistentky a radkyne v záležitostiach šperkov, insígnií a odievania Angely Kellyovej prinášali Alžbete II. počas pandémie veľa útechy.Muick sa k rodine pripojil začiatkom roka 2021, aby spestril každodenný život panovníčky, ktorá bola vtedy rovnako ako zvyšok krajiny v izolácii, na hrade Windsor.Spolu s Muickom do rodiny prišlo aj šteniatko menom Fergus. Fergus však o niekoľko týždňov neskôr, vo veku piatich mesiacov, uhynul. Stalo sa tak krátko po smrti kráľovninho manžela princa Philipa.Andrew a jeho dcéry, princezné Beatrice a Eugenie, následne darovali Alžbete II. k jej 95. narodeninám malú Sandy.Kráľovnina láska k týmto vzrastom malým, svojským a veselým psíkom s líščím vzhľadom sa datuje prinajmenšom od roku 1944, keď jej rodičia k 18. narodeninám darovali jej prvého corgiho – sučku Susan, od ktorej pochádza väčšina jej ďalších psov.