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S. Arábia: Koalícia zostrelila tri húsíjské rakety namierené na Rijád
Jemenskí húsíovia na sieti X vyhlásili, že útočia na ciele po celej Saudskej Arábii vrátane Rijádu.
Autor TASR
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Rijád 21. novembra (TASR) - Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie v sobotu ráno oznámila, že zostrelila tri rakety jemenských povstalcov húsíov, ktoré smerovali na Rijád, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spravodajca AFP v saudskoarabskej metropole predtým informoval, že počul dve explózie krátko potom, ako úrady vydali varovanie o „nepriateľskej vzdušnej hrozbe“.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila tri balistické rakety odpálené teroristickými milíciami húsíov smerom na Rijád,“ uviedla koalícia na platforme X.
Saudskoarabská civilná ochrana neskôr varovanie odvolala s tým, že „nebezpečenstvo pominulo“.
Jemenskí húsíovia na sieti X vyhlásili, že útočia na ciele po celej Saudskej Arábii vrátane Rijádu.
Incidentu predchádzal piatkový útok koalície pod vedením Saudskej Arábie na jemenské prístavné mesto Hudajdá pri Červenom mori a ďalšie ciele v rámci tzv. „špeciálnej operácie“. Húsíovia následne pohrozili odvetou.
Saudská Arábia čelí zvýšenému počtu útokov od opätovného vypuknutia bojov v občianskej vojne v susednom Jemene. Rijád podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu v boji proti húsíom.
Spravodajca AFP v saudskoarabskej metropole predtým informoval, že počul dve explózie krátko potom, ako úrady vydali varovanie o „nepriateľskej vzdušnej hrozbe“.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila tri balistické rakety odpálené teroristickými milíciami húsíov smerom na Rijád,“ uviedla koalícia na platforme X.
Saudskoarabská civilná ochrana neskôr varovanie odvolala s tým, že „nebezpečenstvo pominulo“.
Jemenskí húsíovia na sieti X vyhlásili, že útočia na ciele po celej Saudskej Arábii vrátane Rijádu.
Incidentu predchádzal piatkový útok koalície pod vedením Saudskej Arábie na jemenské prístavné mesto Hudajdá pri Červenom mori a ďalšie ciele v rámci tzv. „špeciálnej operácie“. Húsíovia následne pohrozili odvetou.
Saudská Arábia čelí zvýšenému počtu útokov od opätovného vypuknutia bojov v občianskej vojne v susednom Jemene. Rijád podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu v boji proti húsíom.