S. Arábia oznámila odvrátenie útokov na leteckú základňu a ropné pole
Ministerstvo na sociálnej sieti uviedlo, že balistická strela vypustená na Leteckú základňu princa Sultána juhovýchodne od hlavného mesta Rijád bola „zachytená a zničená“.
Autor TASR
Rijád 7. marca (TASR) - Saudská Arábia zostrelila balistickú raketu odpálenú na leteckú základňu v krajine, na ktorej sú umiestnení príslušníci americkej armády. Odvrátila tiež dronový útok na veľké ropné pole, oznámilo v sobotu ministerstvo obrany v Rijáde. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
Hovorca rezortu podľa oficiálnej tlačovej agentúry SPA informoval, že zostrelených bolo aj šesť dronov pri pokuse o útok na ropné pole Šajba neďaleko hranice so Spojenými arabskými emirátmi.
Irán uskutočňuje raketové a dronové útoky na Izrael i štáty Perzského zálivu, odkedy USA a Izrael spustili 28. februára vojenské údery na islamskú republiku. Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy, už tento týždeň hlásila najmenej dva útoky dronmi na veľkú rafinériu Ras Tanúra na východe krajiny.
