S. Arábia uskutočňuje kroky na zabránenie incidentom ako Chášukdží

Džidda 16. júla (TASR) - Predstavitelia Saudskej Arábie v sobotu uviedli, že podnikajú kroky na zabránenie podobným incidentom, ako bola vražda novinára Džamála Chášukdžího. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenia predstaviteľov Saudskej Arábie pre televíziu al-Arabíja.



Americký prezident Joe Biden povedal, že počas svojho piatkového stretnutia so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom spomenul aj Chášukdžího, ktorého zavraždili v októbri 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.



Televízia al-Arabíja podľa AFP zverejnila vyjadrenia predstaviteľa Saudskej Arábie, podľa ktorých sa Biden a Muhammad tejto záležitosti venovali "v rýchlosti". Korunný princ podľa tohto zdroja vraždu označil za "poľutovaniahodnú" a dodal, že jeho krajina uskutočňuje všetky dostupné právne kroky s cieľom vyhnúť sa opakovaniu takýchto činov.



Chášukdží písal pre americký denník The Washington Post a kriticky sa vyjadroval k režimu vo svojej vlasti. Americká vláda minulý rok zverejnila správu tajných služieb, na základe ktorých túto vraždu schválil korunný princ Muhammad, píše AFP. Ten podľa Bidena počas piatkového rozhovoru poprel akúkoľvek účasť na vražde.



Americký prezident novinárovu smrť označil za "hrôzostrašnú" a Muhammada bin Salmána podľa svojich slov varoval pred ďalšími útokmi na disidentov.



Princ Muhammad podľa al-Arabíje pripomenul, že takýto incident sa môže vyskytnúť kdekoľvek na svete, a upozornil na "viaceré pochybenia" Washingtonu – ako napríklad mučenie zajatcov vo väznici v Iraku.



Súd v Rijáde začal v januári 2019 pojednávanie s 11 osobami v spojitosti so zabitím Chášukdžího. V decembri 2019 piatich z nich odsúdil na smrť, trom udelil tresty odňatia slobody a troch oslobodil od obvinení, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.



V roku 2020 súd piatich odsúdených na smrť omilostil a vymeral im 20-ročné tresty odňatia slobody. Ďalším trom odsúdeným tresty zmiernil nad sedem až desať rokov vo väzení. Chášukdžího snúbenica Hatice Cengizová to označila za "výsmech justície", píše BBC.