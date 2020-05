Saudská Arábia na istý čas zavedie zákaz vychádzania

Rijád 13. mája (TASR) - Saudská Arábia počas tzv. sviatku prerušenia pôstu zavedie na celom území krajiny celodenný zákaz vychádzania s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, informovala v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na utorkové vyhlásenie ministerstva vnútra.



Zákaz vychádzania vstúpi do platnosti od 23. mája, keď sa skončí ramadán.



Podniky a prevádzky budú dovtedy fungovať na základe súčasných otváracích hodín a občania sa môžu voľne pohybovať v čase od 9.00 h do 17.00 h. V islamskom posvätnom meste Mekka zostáva aj naďalej v platnosti 24-hodinový zákaz vychádzania.



Saudská Arábia v marci vyhlásila celoštátny zákaz vychádzania, ktorý však koncom apríla - na začiatku ramadánu - začala v menej postihnutých oblastiach zmierňovať.



Kráľovstvo podľa Reuters zaznamenalo 42.925 prípadov nákazy koronavírusom a 264 ľudí podľahlo ochoreniu COVID-19, ktoré je týmto vírusom spôsobované.



Ramadán sa tento rok začal 24. apríla. Tento pôstny mesiac sa končí trojdňovým sviatkom íd al-fitr, počas ktorého sa moslimovia tradične schádzajú pri spoločnom jedle a ďakujú Bohu za to, že im pomohol prekonať strasti ramadánu.