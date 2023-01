S Benediktom XVI. sa prišli rozlúčiť taliansky prezident a premiérka

Vatikán 2. januára (TASR) - Medzi prvými ľuďmi, ktorí prišli do Baziliky sv. Petra vzdať úctu a rozlúčiť sa so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI., boli aj taliansky premiér Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Mattarella uviedol, že emeritný pápež, ktorý zomrel v sobotu vo veku 95 rokov, bol "výnimočne jasným svedkom evanjelia". Úctu Benediktovi XVI. vzdala aj Meloniová, ktorá tohto významného teológa a náboženského intelektuála označila za "velikána viery a rozumu".



Telesné pozostatky emeritného pápeža budú v Bazilike sv. Petra vystavené do stredy. Pohreb Benedikta XVI. je naplánovaný na štvrtok 5. januára. Uskutoční sa na Námestí sv. Petra a celebrovať ho bude súčasný pápež František, uviedol hovorca Svätej stolice Matteo Bruni.



Benedikt XVI. zomrel v sobotu vo veku 95 rokov v Kláštore Matky Cirkvi vo Vatikáne. Benedikt – bývalý kardinál Joseph Ratzinger – bol za pápeža zvolený v roku 2005 po smrti Jána Pavla II. V roku 2013 však oznámil svoje odstúpenie. Na pápežskom stolci ho nahradil súčasný pápež František.