S Bezosom letí 18-ročný muž, stane sa najmladším človekom vo vesmíre

Washington 16. júla (TASR) – Spoločnosť Blue Origin patriaca americkému miliardárovi Jeffovi Bezosovi vo štvrtok oznámila, že na budúci utorok 20. júla bude medzi pasažiermi jej prvého posádkového letu do vesmíru aj 18-ročný Oliver Daemen. Má sa stať vôbec najmladším človekom vo vesmíre, informuje agentúra AFP.



Daemen, ktorý vlani ukončil strednú školu a je držiteľom pilotného preukazu, bude taktiež vôbec prvým platiacim zákazníkom Blue Originu, ktorý poletí do vesmíru. Stať sa tak má aj napriek tomu, že mladík nebol výhercom aukcie, ktorý si za 28 miliónov dolárov zabezpečil miesto v posádke kozmickej lode New Shepard.



Výherca aukcie, ktorý si želal zostať v anonymite, sa na aktuálnom lete zúčastniť nemôže, avšak podľa vyjadrenia Blue Originu poletí v niektorom z ďalších plánovaných letov.



Daemen zaplatil v charitatívnej aukcii druhú najvyššiu sumu, jej výška však nebola zverejnená. Do vesmíru poletí so samotným Jeffom Bezosom, jeho bratom Markom a 82-ročnou americkou letkyňou Wally Funkovou, ktorá sa týmto letom stane zase najstarším človekom vo vesmíre.



„Pre New Shepard sa začína komerčná prevádzka, pričom Oliver predstavuje novú generáciu ľudí, ktorí nám pomôžu vybudovať cestu do vesmíru," uviedol Bob Smith, generálny riaditeľ spoločnosti Blue Origin.



New Shepard je suborbitálna nosná raketa pomenovaná podľa prvého amerického astronauta Alana Sheparda.



Daemen si cestou do vesmíru splní celoživotný sen, uviedla spoločnosť Blue Origin, podľa ktorej tohto mladíka fascinoval vesmír už od jeho štyroch rokov. Daemenova národnosť nebola zverejnená, podľa informácií a záľub, ktoré má na sociálnej sieti Instagram, však ide zrejme o Holanďana. Od septembra plánuje začať študovať fyziku a manažment inovácií na Univerzite v Utrechte.



Najbohatší muž sveta Jeff Bezos sa do vesmíru s posádkou dostane o deväť dní neskôr než jeho rival, britský miliardár Richard Branson, ktorému sa uplynulú nedeľu podarilo v rámci testovacieho letu raketoplánu VSS Unity jeho spoločnosti Virgin Galactic dostať do výšky 90 kilometrov, ktorú Spojené štáty považuje za hranicu začiatku vesmíru. Bezosove raketoplány však prekonávajú aj výšku 100 kilometrov, ktorú ako hranicu začiatku vesmíru uznáva medzinárodné spoločenstvo.