S českou expedíciou do Antarktídy tento rok pôjde aj ukrajinský vedec

Praha 24. januára (TASR) - S tohtoročnou expedíciou českých vedcov do Antarktídy na stanicu Masarykovej univerzity (MUNI) pôjde aj ukrajinský vedec. TASR správu prevzala z pondelkového servisu Českého rozhlasu.



Väčšia časť 23 člennej výpravy zamieri na Českú vedeckú stanicu J. G. Mendela na Ostrove Jamesa Rossa, kde strávi zhruba dva mesiace. Menšia skupina bude viac ako dva týždne pracovať na Nelsonovom ostrove, spresnila MUNI na svojej webovej stránke.



Obe časti výpravy vyrazia spoločne 27. januára z Česka do Čile, odkiaľ sa letecky presunú na Ostrov kráľa Juraja. Tam sa rozdelia a pokračovať budú samostatne.



Cieľom tohtoročnej expedície je dlhodobý monitoring klímy či sledovanie stavu ľadovcov, dlhodobo zamrznutej pôdy a odľadneného územia. Geofyzikálny projekt má v budúcnosti umožniť analýzu súčasného vývoja pôdneho ľadu v oblastiach dlhodobo zamrznutej pôdy v súvislosti s klimatickými zmenami.



Členom výpravy je aj ukrajinský vedec Anton Puhovkin, ktorého Prírodovedecká fakulta MUNI zamestnala v rámci podpory ukrajinských učiteľov a vedcov postihnutých vojnou. Špecializuje sa na výskum lišajníkov.



"Po roku strávenom na ukrajinskej stanici na ostrove Ganlindez v Antarktíde sa mu podarilo dostať až do Poľska, odkiaľ na základe predchádzajúcich kontaktov viedla jeho cesta k nám do Brna," uviedol manažér Českého antarktického výskumného programu Pavel Kapler z MUNI.