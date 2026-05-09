< sekcia Zahraničie
Š. Eštok: Hlas by odišiel z koalície, ak by sa siahlo na 13. dôchodky
Šutaj Eštok si zároveň myslí, že Hlas-SD v rámci politického spektra ostal jediný, kto bude za dôchodcov bojovať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. mája (TASR) - Hlas-SD by v momente odišiel z koalície, ak by niekto z koaličných partnerov chcel siahnuť na 13. dôchodky. Vyhlásil to minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Podľa poslanca Národnej rady SR a lídra PS Michala Šimečku sú 13. dôchodky v súčasnej podobe neudržateľné pre štátny rozpočet.
„Skončíme v bankrote a potom nebude nieže na 13 dôchodkov, nebude ani na sedem,“ upozornil Šimečka. Pokračoval, že PS je za zadresnenie 13. dôchodkov. Rovnako zastáva názor, že náklady na 13. dôchodky by sa dali znížiť o polovicu.
Šutaj Eštok si zároveň myslí, že Hlas-SD v rámci politického spektra ostal jediný, kto bude za dôchodcov bojovať.
Témou diskusie bola aj kauza občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Šimečkova matka, Marta Šimečková. Šimečka v tejto súvislosti podotkol, že sa nebojí, že by táto kauza mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby v neprospech súčasnej opozície. Na otázku, či by pre kauzu jeho matky mal odstúpiť z pozície predsedu PS, odpovedal, že táto kauza sa netýka ani PS ani jeho a on nemá prečo niesť zodpovednosť za konanie svojich dospelých rodičov.
Šutaj Eštok si na druhej strane myslí, že kauza sa hnutia PS týka. Šimečkovi zároveň vytkol, že ak by sa obdobná kauza týkala niekoho, kto má niečo spoločné s vládnou koalíciou, „Šimečka by osobne kričal“. Minister vnútra zároveň nevidí dôvod na rekonštrukciu vlády. So svojimi ministrami nemá podľa jeho slov dôvod niečo robiť. „Ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú,“ dodal Šutaj Eštok.
„Skončíme v bankrote a potom nebude nieže na 13 dôchodkov, nebude ani na sedem,“ upozornil Šimečka. Pokračoval, že PS je za zadresnenie 13. dôchodkov. Rovnako zastáva názor, že náklady na 13. dôchodky by sa dali znížiť o polovicu.
Šutaj Eštok si zároveň myslí, že Hlas-SD v rámci politického spektra ostal jediný, kto bude za dôchodcov bojovať.
Témou diskusie bola aj kauza občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Šimečkova matka, Marta Šimečková. Šimečka v tejto súvislosti podotkol, že sa nebojí, že by táto kauza mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby v neprospech súčasnej opozície. Na otázku, či by pre kauzu jeho matky mal odstúpiť z pozície predsedu PS, odpovedal, že táto kauza sa netýka ani PS ani jeho a on nemá prečo niesť zodpovednosť za konanie svojich dospelých rodičov.
Šutaj Eštok si na druhej strane myslí, že kauza sa hnutia PS týka. Šimečkovi zároveň vytkol, že ak by sa obdobná kauza týkala niekoho, kto má niečo spoločné s vládnou koalíciou, „Šimečka by osobne kričal“. Minister vnútra zároveň nevidí dôvod na rekonštrukciu vlády. So svojimi ministrami nemá podľa jeho slov dôvod niečo robiť. „Ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú,“ dodal Šutaj Eštok.