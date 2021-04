Počas nepokojov v Severnom Írsku utrpelo zranenia 27 policajtov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Belfast 3. apríla (TASR) - Dokopy 27 policajtov utrpelo zranenia počas demonštrácií v Severnom Írsku, ktoré cez veľkonočné sviatky vyústili do nepokojov. Protesty zorganizovali takzvaní lojalisti, ktorí podporujú zotrvanie Severného Írska ako súčasť Spojeného kráľovstva, informovala v sobotu agentúra DPA.Podľa Polície Severného Írska (PSNI) 15 policajtov utrpelo zranenia počas piatkových výtržností v meste Belfast a 12 v meste Londonderry. Policajti v súvislosti s nepokojmi zadržali osem osôb vrátane dvoch chlapcov vo veku 13 a 14 rokov.V Belfaste vyšlo do ulíc približne 300 ľudí, uviedol veliteľ miestnej polície, hlavný inšpektor Simon Walls. Zároveň vyzval ľudí s vplyvom v miestnej komunite lojalistov, aby sa pokúsili odradiť mladých ľudí od násilných činov.Probritská Demokratická unionistická strana (DUP) piatkové násilie odsúdila. Zároveň spolu s inými probritskými stranami vyzvala šéfa severoírskej polície Simona Byrnea, aby odstúpil, pretože stratil dôveru ich voličov.Nepokoje sa začali v piatok večer po 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), keď výtržníci začali do policajtov hádzať zápalné fľaše, tehly a ďalšie predmety. Polícia uzavrela viacero ulíc v meste a vodičom odporučila, aby použili alternatívne trasy.Lojalisti sú podľa DPA nespokojní s pobrexitovou dohodou medzi Britániou a Európskou úniou, ktorá podľa nich vytvorila prekážky medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.Kľúčovou súčasťou pobrexitovej dohody Británie a EÚ boli otvorené hranice medzi Severným Írskom a členskou krajinou EÚ Írskom. To však znamená, že tovar z Británie môže byť v Severnom Írsku podrobený osobitným kontrolám, ak existuje riziko, že môže byť následne prepravený do EÚ cez zmieňované otvorené hranice