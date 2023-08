S kresbou Detskej mapy sveta vyhrala v Južnej Afrike Nela Korčušková

Bratislava 27. augusta (TASR) - Na celosvetovej súťaži v Južnej Afrike zvíťazila žiačka Nela Korčušková s kresbou Detskej mapy sveta s názvom "Fragile Like Bubbles". Súťaž bola súčasťou medzinárodnej kartografickej konferencie v Kapskom Meste. TASR o tom informovala Andrea Nozdrovická zo Slovenskej akadémie vied (SAV).



Žiačka zvíťazila vo vekovej kategórii od 12 do 15 rokov v rámci súťaže Barbara Petchenik Children's World Map Competition 2023. "Jej Detská mapa sveta zachycuje hru bublín, stvárňujúcu jednotlivé kontinenty, a vytvára priestor na zamyslenie nad zraniteľnosťou budúceho svet," priblížila Monika Kopecká z Geografického ústavu SAV a z organizačného výboru slovenského národného kola súťaže Detská mapa sveta.



Celosvetová súťaž sa uskutočnila od 13. do 18. augusta v rámci 31. medzinárodnej kartografickej konferencie v Kapskom Meste. Organizuje ju Medzinárodná kartografická asociácia, ktorá oceňuje detské mapy už od roku 1993. Ako priblížila Nozdrovická, ich cieľom je zlepšiť kartografické vnímanie u detí a podporiť ich záujem o životné prostredie a kreativitu pri jeho zobrazovaní.