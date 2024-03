S. Lecornu: Francúzsko dodá Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá i rakety

Paríž 31. marca (TASR) - Francúzsko bude Ruskom napadnutej Ukrajine naďalej dodávať obrnené vozidlá a rakety protivzdušnej obrany, uviedol francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu pre nedeľňajšie vydanie novín La Tribune. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Lecornu spresnil, že Paríž pracuje na zodpovedajúcom balíku pomoci pre Kyjev, ktorý by obsahoval staršie, avšak stále funkčné vybavenie francúzskej armády.



Obrnené vozidlá s pohonom všetkých kolies typu VAB sú rozhodujúce pre mobilitu vojakov. Ukrajina o tieto vozidlá žiadala - mohli by jej pomôcť udržať frontovú líniu, píše DPA.



Francúzsko sa tiež chystá Kyjevu dodať aj ďalšie rakety typu Aster, určené pre systém protivzdušnej obrany Samp/T. Lecornu však doposiaľ nespresnil rozsah plánovanej dodávky. V prípade obrnených vozidiel by podľa neho malo ísť o "stovky", cituje DPA. Ukrajina by s balíkom pomoci od Francúzska mohla počítať ešte v priebehu tohto a začiatkom budúceho roka.



Podľa najnovších údajov poskytlo Francúzsko Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022 vojenský materiál v hodnote dovedna zhruba 2,6 miliárd eur.