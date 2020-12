S lockdownom v Nemecku súhlasia viac než dve tretiny obyvateľov

Berlín 16. decembra (TASR) - Viac ako dve tretiny obyvateľov Nemecka súhlasia s novým lockdownom, ktorý platí od stredy do 10. januára. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý pre agentúru DPA vypracoval inštitút YouGov.



S celonemeckým lockdownom podľa sondáže, ktorej výsledky boli zverejnené v stredu, súhlasilo 73 percent respondentov. Proti reštrikciám sa vyslovilo len 20 percent opýtaných, zatiaľ čo sedem percent sa k veci nevyjadrilo.



Lockdown podporilo aj 51 percent z opýtaných patriacich k prívržencom krajne pravicovej opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá v parlamente dlhodobo kritizuje reakciu vlády na pandémiu. Proti reštrikciám sa vyjadrilo 43 percent stúpencov AfD.



Od 16. decembra sú v Nemecku zatvorené školy, kaderníctva a všetky obchody s výnimkou tých, ktoré predávajú tovar každodennej spotreby. Zároveň platí zákaz predaja alkoholu na verejne prístupných miestach, teda aj vareného vína. Nemecká vláda taktiež vyzvala zamestnávateľov, aby ľudom umožnili pracovať z domu. Reštaurácie môžu ponúkať jedlo len so sebou.



Zakázaný je aj predaj zábavnej pyrotechniky a v krajine platí zákaz zhromažďovania sa vo vonkajších priestoroch v súvislosti s oslavami Nového roka.



Kiná, divadlá a športové zariadenia, ako napríklad telocvične či plavárne, sú zatvorené už od novembra, odkedy v Nemecku platil čiastočný lockdown. Ten však podľa kancelárky Angely Merkelovej nepreukázal výrazný pokles počtu nakazených a tak sa v sobotu spoločne s predstaviteľmi 16 spolkových krajín kancelárka dohodla na sprísnení reštrikcií.



Nemecko zaznamenalo od začiatku pandémie celkovo už viac ako 1,38 milióna prípadov nákazy a vyše 23.000 úmrtí.