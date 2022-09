S. Löfven je kandidát na nového predsedu Strany európskych socialistov

Brusel 21. septembra (TASR) - Strana európskych socialistov (PES) v stredu oznámila, že stranícka štatutárna a volebná komisia potvrdila kandidatúru bývalého švédskeho premiéra Stefana Löfvena na predsedu druhej najväčšej celoeurópskej politickej rodiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Kandidáta do volebnej komisie mohlo navrhnúť 33 riadnych členských strán PES. Nominačné obdobie prebiehalo od 15. júla do 15. septembra tohto roku.



Každý kandidát musel predložiť volebnej komisii list o záujme uchádzať sa o túto funkciu spolu s listom o vyjadrení podpory od nominujúceho plnoprávneho člena PES.



Súčasný predseda Strany európskych socialistov Sergej Stanišev vopred oznámil, že sa nebude usilovať o znovuzvolenie ani napriek silnej prítomnosti sociálnych demokratov v Európskej rade (šéfovia vlád a štátov členských krajín) a v Európskej komisii.



Stanišev sa v tejto súvislosti vyjadril, že sociálna demokracia v Európe je na vzostupe. Jeho vlastná strana - Bulharská socialistická strana (BSP) - však v posledných parlamentných voľbách prepadla a doterajší šéf eurosocialistov nechcel kandidovať v mene inej strany.



Podľa Staniševa Löfven bol "hybnou silou" sociálneho samitu EÚ v Göteborgu, ktorý vyústil do prijatia Európskeho piliera sociálnych práv.



Kandidatúra Stefana Löfvena na predsedu PES bude predstavená kongresu európskych socialistov, najvyššiemu rozhodovaciemu orgánu PES, ktorý sa uskutoční 14. a 15. októbra v Berlíne. Delegáti kongresu následne zvolia nového predsedu PES.











