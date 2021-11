V Severnom Macedónsku našli v nákladnom vozidle 42 migrantov

Skopje 7. novembra (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku oznámila, že v sobotu objavila 42 migrantov v nákladnom automobile v juhovýchodnej časti krajiny neďaleko hraníc s Gréckom. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Hliadkovacie vozidlo polície v sobotu neďaleko obce Star Dojran nákladný automobil sledovalo s cieľom zastaviť ho a skontrolovať. Vodič a pasažieri však z prenasledovaného vozidla vyskočili ešte počas jazdy. Nákladný automobil sa následne otočil a vrazil do policajného vozidla. Zranenia neutrpel žiadny z policajtov.



Tí následne v nákladnom vozidle našli 41 migrantov zo Sýrie a jedného Bangladéšana. Žiadna z týchto osôb neutrpela zranenia.



Nájdené osoby previezli do strediska pre migrantov, kde čakajú na vrátenie naspäť do Grécka, odkiaľ podľa domnienok polície prišli.



Polícia takisto uviedla, že ide o prvú väčšiu skupinu migrantov, ktorú v Severnom Macedónsku za obdobie posledných šiestich mesiacov objavili.



Severné Macedónsko bolo hlavnou trasou pre migrantov, ktorí sa chceli dostať do bohatších európskych krajín, píše AP. Po vypuknutí pandémie koronavírusu a sprísnení hraničných kontrol sa však cieľom migrantov prichádzajúcich z Grécka a smerujúcich do strednej a severnej Európy stalo Albánsko.