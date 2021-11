Merkelovej rozlúčka: Na summite G20 jej poďakovali kyticou a potleskom

Rím 1. novembra (TASR) - Lídri 20 najsilnejších ekonomík sveta sa v nedeľu rozlúčili potleskom s dosluhujúcou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, pre ktorú bol summit skupiny G20 v Ríme posledným takýmto stretnutím v jej politickej kariére. Informovala o tom agentúra DPA.



Taliansky premiér Mario Draghi, ktorý bol hostiteľom summitu, odovzdal Merkelovej kyticu rôznofarebných ruží. Lídri ďalších krajín zo skupiny G20 pri odovzdávaní kvetov povstali zo svojich stoličiek a tlieskali.



"Chcel by som vyjadriť osobitné poďakovanie Angele Merkelovej, pre ktorú je to posledný summit G20 na poste nemeckej kancelárky, ktorý zastáva 16 rokov," povedal taliansky premiér v krátkom príhovore pred odovzdaním kytice.



"Kancelárka Merkelová je skutočnou bojovníčkou za multilateralizmus a systém založený na pravidlách. Jej postoj, vodcovstvo a odhodlanie budovať konsenzus... sú pre túto skupinu (G20) neoceniteľné. Jej dedičstvo si budeme vážiť ešte veľmi veľmi dlho. Ďakujeme, Angela, ďakujeme ti," dodal.



O zostavení novej nemeckej vlády v súčasnosti vedú rozhovory sociálni demokrati so Zelenými a liberálmi. Koaličná zmluva by mala byť hotová do konca novembra a nový kabinet by mal vzniknúť v týždni od 6. do 12. decembra.



Merkelová sa chce podľa vlastných slov po odchode z politiky venovať čítaniu, cestovaniu alebo iným činnostiam, na ktoré počas pôsobenia v úrade kancelárky nemala čas.