S. Miller obvinil Indiu z financovania vojnového úsilia Ruska

Washington 4. augusta (TASR) - Spolupracovník amerického prezidenta Stephen Miller v nedeľu obvinil Indiu, že nákupom ropy z Ruska pomáha financovať jeho vojnové úsilie proti Ukrajine. Uviedla to agentúra Reuters, podľa ktorej ide o jedno z najostrejších vyjadrení Trumpovej administratívy na adresu významného partnera Spojených štátov v indicko-tichomorskom regióne, informuje TASR.



Prezident USA Donald Trump minulý utorok (29. 8.) oznámil, že dáva Rusku desať dní na ukončenie konfliktu na Ukrajine. Túto lehotu pôvodne stanovil na 50 dní, neskôr však uviedol, že ju skráti na 10 až 12 dní. V prípade, že ju Rusko nedodrží, Trump pohrozil uvalením 100-percentného cla na jeho obchodný partnerov. Medzi postihnutými by boli aj krajiny ako India a Čína, ktoré dovážajú ruskú ropu.



„(Trump) veľmi jasne povedal, že je neprijateľné, aby India pokračovala vo financovaní tejto vojny nákupom ropy z Ruska,“ povedal v relácii stanice Fox News Miller, zástupca vedúcej kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovej a jeden z najvplyvnejších spolupracovníkov Trumpa. „Ľudia budú šokovaní, keď sa dozvedia, že India je v podstate na rovnakej úrovni ako Čína v nakupovaní ruskej ropy. To je ohromujúci fakt,“ dodal.



Republikánsky prezident v stredu povedal, že Spojené štáty uvalia na dovoz z Indie clo vo výške 25 percent, pretože nakupuje vojenské vybavenie a energie z Ruska. Clo nadobudlo účinnosť v piatok. Zdroje z indickej vlády potom v sobotu uviedli, že Naí Dillí bude nakupovať ropu z Moskvy aj napriek hrozbám zo strany Washingtonu.



Hospodárske vzťahy medzi Indiou a Ruskom sa výrazne zlepšili z dôvodu sankcií, ktoré Západ uvalil na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu. Podľa portálu Moscow Times sa India v roku 2023 stala druhým najväčším obchodným partnerom Ruska.



Miller sa kritiku Indie podľa Reuters snažil zmierniť tým, že poukázal na Trumpov vzťah s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorý označil za „ohromný“.