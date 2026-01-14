< sekcia Zahraničie
S. Miran: Zahraničné centrálne banky nemajú komentovať prípad Powella
Powell koncom minulého týždňa oznámil, že ministerstvo začalo vyšetrovanie súvisiace s jeho vyjadreniami z leta minulého roka, ktoré sa týkali rozsiahlej rekonštrukcie ústredia Fedu vo Washingtone.
Washington 14. januára (TASR) - Člen Rady guvernérov amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Stephen Miran kritizuje predstaviteľov zahraničných centrálnych bánk pre ich podporu vyjadrenú šéfovi Fedu Jeromeovi Powellovi, ktorý čelí vyšetrovaniu zo strany federálneho ministerstva spravodlivosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Nemyslím si, že je vhodné, aby sa centrálni bankári zapájali do otázok, ktoré nesúvisia s menovou politikou v ich vlastnej krajine, a myslím si, že je to ešte menej vhodné vo vzťahu k iným krajinám,“ povedal Miran na ekonomickom fóre v Grécku, kde ho požiadali o reakciu na list, ktorý podpísali tvorcova menovej politiky z rôznych krajín na podporu Powella.
„Inštitúcie v Spojených štátoch sú veľmi, veľmi silné a nakoniec záleží len na tom, či je politika dobrá alebo zlá,“ povedal Miran. „Vôbec ma to netrápi... Je to príbeh ľudí, ktorí píšu veci len kvôli kliknutiam,“ poznamenal na adresu signatárov listu.
Powell koncom minulého týždňa oznámil, že ministerstvo začalo vyšetrovanie súvisiace s jeho vyjadreniami z leta minulého roka, ktoré sa týkali rozsiahlej rekonštrukcie ústredia Fedu vo Washingtone. Podľa Powella je toto vyšetrovanie iba zámienkou pre prezidenta Donalda Trumpa, ktorý si želá podstatne nižšie úrokové sadzby, na čo však Fed pod jeho vedením odmietol pristúpiť.
Na prípad, ktorý ohrozuje nezávislosť Fedu, reagovali šéfovia centrálnych bánk po celom svete. Vo vyhlásení podpísanom šéfmi Európskej centrálnej banky (ECB), Bank of England (BoE), centrálnej banky Austrálie, Kanady, Brazílie, Dánska, Švédska, Švajčiarska, Južnej Kórey, ako aj šéfom Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) sa uvádza, že „v plnej miere podporujú Federálny rezervný systém a jeho prezidenta Jeroma Powella“.
